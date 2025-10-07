Ο σούπερ σταρ του NBA, ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχει στρέψει πάνω του τα βλέμματα ολόκληρου του μπασκετικού κόσμου, μετά τη δημοσίευση ενός μυστηριώδους teaser για την «απόφαση των αποφάσεων» που – όπως δήλωσε – έχει ήδη πάρει.

Το βίντεο πυροδότησε έντονη φημολογία σχετικά με το περιεχόμενο της επικείμενης ανακοίνωσης. Πολλοί εκτιμούν ότι ο «Βασιλιάς» ενδέχεται να ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της φετινής σεζόν, αν και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Άλλοι, ωστόσο, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η «μεγάλη απόφαση» να αφορά νέα εμπορική συνεργασία ή στρατηγική συμφωνία σε επίπεδο μάρκετινγκ — σενάριο που επίσης θα ταίριαζε στο προφίλ του σούπερ σταρ.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα αμερικανικού μέσου: «Φανταστείτε τον Τζέιμς να λέει “Θα πάω τα ταλέντα μου στην… τάδε εταιρεία”. Τι απογοήτευση. Κι όμως, αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι αυτό που θα δούμε αύριο. Αν ισχύει, τότε μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε — γιατί κατάφερε να κάνει εκατομμύρια φιλάθλους να αναρωτιούνται τι ετοιμάζει ο ΛεΜπρόν».

Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, στις 19:00 ώρα Ελλάδας, και αναμένεται να καθηλώσει τους φίλους του μπάσκετ σε ολόκληρο τον κόσμο.