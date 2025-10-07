Ο Λεμπρόν Τζέιμς χθες ανακοίνωσε την «Απόφαση των Αποφάσεων». Ο μπασκετικός κόσμος «τρελάθηκε», όλοι νόμιζαν πως ήρθε η ώρα για την απόσυρση του «θρύλου» του αθλήματος. Ο «Βασιλιάς» παίζει επαγγελματικά από το μακρινό 2003 και φέτος θα είναι η 23η χρονιά στο ΝΒΑ. Θα παίξει, διότι δεν θα σταματήσει το μπάσκετ.

Το 2010, ο Λεμπρόν είχε ανακοινώσει μία εκπομπή μίας ώρας στην οποία είχε ανακοινώσει ότι θα πήγαινε στους Miami Heat, «προδίδοντας» την ομάδα των Cleveland Cavaliers, η οποία βρίσκεται στο Κλίβελαντ, την πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η εκπομπή είχε ονομαστεί «The Decision» και όταν ο Τζέιμς ανακοίνωσε την «Decision 2» όλοι περίμεναν κάτι τρομερό. Το μεγάλο τέλος της καριέρας του «Βασιλιά».

Όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο Λεμπρόν χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις που είχε πει το 2010, διαφήμισε την εταιρεία κονιάκ «Hennessey» με την οποία συνεργάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2024 και είναι ένας εκ των μεγαλύτερων χορηγών του ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν διαφήμισε μια συγκεκριμένη έκδοση του κονιάκ, η οποία θα είναι περιορισμένης κυκλοφορίας.