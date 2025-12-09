Ο Ανδρέας Ζαγκλής παραχώρησε εκτενή συνέντευξη, εστιάζοντας στις εξελίξεις του παγκόσμιου μπάσκετ και στο σχέδιο για το NBA Europe. Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA τόνισε πως το πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της νέας λίγκας είναι ο Οκτώβριος του 2027.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υλοποιηθεί το NBA Europe», δήλωσε ο Ζαγκλής, υπογραμμίζοντας πως η FIBA θα συνεργαστεί στενά με το NBA, εξασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή των ομάδων θα γίνεται μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων και όχι μόνο επενδύοντας για μία σεζόν. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα δίνει ελπίδα σε εκατοντάδες συλλόγους και θα σέβεται τους φιλάθλους.

Ο Ζαγκλής επισήμανε πως η FIBA δεν θα περιοριστεί σε «ευλογίες», αλλά θα είναι ενεργό μέρος της νέας διοργάνωσης, ενώ όλα τα κλαμπ αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξαρτήτως συμμετοχής στην EuroLeague. Παράλληλα, ανέφερε ότι η FIBA συνεχίζει να προωθεί τη συνεργασία με EuroLeague και ECA, με στόχο να ενωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Στη συνέντευξη έγινε αναφορά και στην ανάπτυξη του μπάσκετ συλλόγων και εθνικών ομάδων, με highlights όπως το ρεκόρ προσέλευσης στα EuroBasket Ανδρών και Γυναικών, την επέκταση των ομάδων στο 3×3 μπάσκετ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και την ενίσχυση των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Τέλος, ο Ζαγκλής τόνισε πως τα πρόσφατα «παράθυρα» για το MundoBasket 2027 συμμετείχαν περισσότεροι από 900 αθλητές σε πέντε ηπείρους, δείχνοντας την αναπτυξιακή δυναμική του αθλήματος και τη δέσμευση της FIBA για τη συνέχεια.