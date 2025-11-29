Η νέα πρωτοβουλία του NBA Europe έχει ως στόχο να προσελκύσει τα μεγαλύτερα brandnames του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής Mundo Deportivo, οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν τη δύναμη των «αιώνιων» ντέρμπι και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα διαθέτει δύο θέσεις στη νέα διοργάνωση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με επενδυτικά funds από τις ΗΠΑ, τα οποία ήδη εξετάζουν πιθανούς συλλόγους για συμμετοχή στο μετοχικό τους σχήμα. Στόχος είναι οι ομάδες με «βαριά φανέλα» που μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων και να ενισχύσουν την εμπορική αξία της νέας λίγκας.

Με αυτόν τον τρόπο, το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θεωρείται βασικό στοιχείο του σχεδίου, ενώ η ελληνική παρουσία στην πρωτοβουλία του NBA Europe θεωρείται κομβική για την επιτυχία του εγχειρήματος στην Ευρώπη.