Δημοφιλή
- 1
Δωρεάν ένσημα για ανέργους μέχρι τη σύνταξη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- 2
Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δωριστεί για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας
- 3
Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά 146χλμ - Κινούνταν με 216 στη Βουλιαγμένης -
- 4
Τα Μερομήνια είχαν προβλέψει την κακοκαιρία «Adel»! Τα σημάδια για τον χιονιά του Δεκέμβρη και το spoiler για τον Γ
- 5
Νέο διαβατήριο: Πότε εκδίδεται, πότε δεν χορηγείται και πόσο διαρκεί – Όλες οι αλλαγές και τα κόστη
- 6
Εκατοντάδες Αλβανοί στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας - Σημαίες, κόρνες και χοροί
- 7
Τέλος η εποχή της… μυστικής διαθήκης: Έρχεται το deal ζωής με τους κληρονόμους σου
- 8
Καιρός: Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά για τον Δεκέμβρι
- 9
Χωρίς λαϊκές αγορές η χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
- 10
Live η ιστορική συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη - Πάπα στο Φανάρι
Το εξωφρενικό ποσό που θα λάβει ο Άρνε Σλοτ σε περίπτωση που απολυθεί από την Λίβερπουλ
Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση στη Λίβερπουλ, καθώς η φετινή κακή πορεία της ομάδας έχει ενισχύσει τις φήμες για πιθανή αποχώρησή του. Παρά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, όταν κατέκτησε την Premier League, ο Ολλανδός τεχνικός δεν έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στην ομάδα φέτος. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης, ο […]
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συμπεριέλαβε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές. Από την αποστολή απουσιάζουν οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι, ενώ αντίθετα κανονικά ταξιδεύει με την ομάδα ο Πιρόλα. Η πλήρης […]
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος ο Ελ Κααμπί για το παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι
Ο Ολυμπιακός θα μπορεί τελικά να υπολογίζει στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι της Τρίτης (09/12, 17:30). Παρά τις πληροφορίες που ήθελαν τον παίκτη να αποχωρεί νωρίτερα λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, […]
Ενα προπονητικό εργαλείο
O Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου για τη δωδέκατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και οι δύο ομάδες κουβαλάνε την υποχρέωση της νίκης. Ο ΠΑΟ έχει χάσει ήδη αρκετούς βαθμούς από αυτούς που δύσκολα θα χάσουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, τους οποίους έχει βρεθεί να κυνηγάει: αν ηττηθεί, για να διεκδικήσει το […]
Αμύντας – Ολυμπιακός 66-84: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» με κορυφαία Χριστινάκη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, επικρατώντας με 85-66 του Αμύντα για την 8η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα, με την Χριστινάκη να αναδεικνύεται σε κορυφαία παίκτρια της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 16 πόντους, μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Με αυτή τη νίκη, […]