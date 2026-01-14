Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Οι προβλέψεις των ζωδίων για την εβδομάδα που ξεκινά, με έμφαση στις σωστές κινήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει. Οι πλανητικές επιρροές απαιτούν προσοχή στις λεπτομέρειες και ψυχραιμία στις αντιδράσεις. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το άγχος θα είναι έντονο, ειδικά αν θέλετε να κλείσετε εκκρεμότητες. Για να αποφύγετε καθυστερήσεις ή εμπλοκές, προτιμήστε να […]
Η αστρολόγος Πηνελόπη Παπουτσή αποκαλύπτει τι θα φέρει το 2026 για τους πολιτικούς αρχηγούς,. Τα ευνοούμενα ζώδια του 2026 Όπως ανέφερε η αστρολόγος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα ευνοηθούν οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και οι Ιχθείς, ενώ το δεύτερο εξάμηνο οι Κριοί, οι Λέοντες και οι Τοξότες. Τα ζώδια για τους πολιτικούς αρχηγούς Τα […]