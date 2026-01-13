O Στέλιος Ρόκκος ένας καλλιτέχνης με τεράστια πορεία βρέθηκε στον καναπέ του AnesTea The Podcast powered by TA NEA μαζί με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και μίλησε για όλα.

Η συζήτηση άρχισε με αναφορές στα δυσάρεστα που έζησε τα τελευταία χρόνια ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις για το πώς βρίσκει τη θετικότητα σε δύσκολες περιόδους.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει τη Λήμνο να είναι το καταφύγιό του, αναφέρθηκε στις απώλειες που βίωσε, στα δύσκολα χρόνια που πέρασε αλλά και στη δύναμη που αντλεί μέσα από αυτά.

Ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε ακόμα με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τη θρησκεία, εξηγώντας γιατί έχει αποστασιοποιηθεί από την Εκκλησία.

Μιλα για το αν έχει πειραματιστεί ερωτικά ενώ αποκάλυψε έναν περιστατικό που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό σχετικά με ένα σκετς του με τον Τάκη Ζαχαράτο το οποίο είχε προκαλέσει σάλο στα media.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης έγιναν αναφορές και στον ανταγωνισμό του χώρου του θεάματος αλλά και στο αν ο ίδιος έχει δεχθεί πισώπλατες μαχαιριές.

Ακόμα ο Στέλιος Ρόκκος δίνει απαντήσεις σχετικά με το αν θα έκανε Botox, αν θεωρεί ότι ήταν καλός πατέρας ενώ αναρωτιέται γιατί η ψυχή δεν γερνάει με το σώμα.

Το νέο επεισόδιο του Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ) θα είναι διαθέσιμο σήμερα στις 18:00 στο YouTube.