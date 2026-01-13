Συμπληρωματικές απολογίες καλούνται να δώσουν το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου οι δύο 22χρονοι που έχουν ήδη προφυλακιστεί για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως και υποστήριζε, ότι είχε τον ρόλο του συνεργού. Οι ισχυρισμοί του, τόσο για το πώς διέφυγε, όσο και για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, δεν έπεισαν τις Αρχές. Τα στοιχεία που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές σε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ότι δηλαδή ήταν εκείνος που πυροβόλησε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

O δικηγόρος του, Νίκος Αλετράς, μιλώντας στην εκπομπή Live News είπε, πως ο κατηγορούμενος επιμένει πως δεν πυροβόλησε εκείνος. «Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα, που αρχικά δεν είπε. Η διάθεσή του είναι να πει τη δική του θέση, εξηγώντας το γιατί δεν πυροβολεί εκείνος…» είπε αρχικά ο δικηγόρος. «Τοποθετεί τον εαυτό του στον κάμπινγκ» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι «το συγκεκριμένο παιδί, έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ψυχιατρικό παρελθόν. Το τι φοβάται ο 22χρονος και μέχρι που φτάνει, δεν μπορώ να το γνωρίζω».