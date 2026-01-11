Εκατό ημέρες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η υπόθεση εισέρχεται σε νέα και κρίσιμη φάση, καθώς οι εξελίξεις αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της έρευνας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, οι δύο 22χρονοι που είχαν προφυλακιστεί πρώτοι καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Το κατηγορητήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλάζει δραματικά, φέρνοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος με τα αρχικά Χ.Τ., ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως υποστηρίζοντας ότι ήταν απλώς συνεργός. Ο ισχυρισμός του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα και οι εξηγήσεις του για το πού βρισκόταν το επόμενο 24ωρο δεν έπεισαν τις Αρχές.

Η πολύμηνη έρευνα, οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων οδηγούν πλέον σε αλλαγή της κατηγορίας σε βάρος του.

Ο 22χρονος κατηγορείται πλέον ότι ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν ήταν ο δράστης των πυροβολισμών.

«Ο χρόνος που ζητήθηκε από πλευράς υπεράσπισης ήταν μέχρι το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή, ώστε να μελετηθούν επαρκώς τα στοιχεία. Η διάθεσή του είναι να τοποθετηθεί και να πει περισσότερα για την υπόθεση», δήλωσε ο δικηγόρος του, Νικόλας Αλετράς.

Το σκούτερ, η κιθάρα και το όπλο

Ο 22χρονος αναμένεται να ερωτηθεί από την ανακρίτρια για σειρά ζητημάτων που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

– Ποιος τους έδωσε το λευκό σκούτερ και τι απέγινε;

– Τι περιείχε η θήκη της κιθάρας;

– Ποιος κρατούσε το όπλο και πού κατέληξε;

– Τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες;

«Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο ίδιος ο φυσικός αυτουργός και θα απαντήσει σε δευτερεύουσας σημασίας πληροφορίες, όπως το σκούτερ ή η θήκη της κιθάρας», πρόσθεσε ο συνήγορός του.

Οι αναζητήσεις του ανιψιού στο ChatGPT

Στη λίστα των υπόπτων για το διπλό φονικό παραμένει και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος κρατείται προσωρινά για ηθική αυτουργία. Ερευνάται, επίσης, για περίεργες αναζητήσεις που έκανε σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 33χρονος ρωτούσε το ChatGPT για αποτυπώματα όπλων, εξαφάνιση ιχνών από ρούχα και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, ρώτησε ποιες είναι οι πιθανότητες να συλληφθεί κάποιος για έγκλημα, εάν χρησιμοποιήσει μαύρο περίστροφο χωρίς κάλυκες και στη συνέχεια κάνει μπάνιο και κοιμηθεί.

Η απάντηση του ChatGPT ήταν ότι «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα». Ακολούθησε νέο ερώτημα για το αν παραμένουν αποτυπώματα στα ρούχα όταν αυτά πλυθούν με χλωρίνη, όπως του είχε υποδείξει μια φίλη του.

Παραμένει ύποπτος για το διπλό φονικό

Το γεγονός ότι ο 33χρονος αναγνώρισε ανεπιφύλακτα στη ΓΑΔΑ τον Ελληνοβρετανό ως φυσικό εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε δώσει διαφορετική περιγραφή, τον φέρνει εκ νέου στο επίκεντρο των υπονοιών για τον «ψυχρό εκτελεστή» που σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα.

Οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων αναμένεται να ρίξουν φως για πρώτη φορά στο τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ και ποιος τελικά πάτησε τη σκανδάλη.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 22χρονος που παρουσιαζόταν ως συνεργός βρισκόταν λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία σε κοινό χώρο με τον εργοδότη του και φίλο του ανιψιού, γεγονός που φαίνεται να δείχνει ότι προετοίμαζαν τη στάση του απέναντι στις Αρχές. Αυτό προκύπτει από το στίγμα των κινητών τους.

Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατηγορηθούν και δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ.