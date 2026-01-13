Τα δικά της «κομμάτια» από την πολυετή και σύνθετη δημοσιογραφική έρευνα πρόσθεσε στο «παζλ» της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου , η οποία χαρτογράφησε το τοπίο γύρω από τις ελεγχόμενες εταιρείες και προσδιόρισε τις σχέσεις μεταξύ των φερόμενων ως πρωταγωνιστών της ιστορίας

Η μάρτυρας περιέγραψε βήμα- βήμα την ερευνητική δημοσιογραφική δουλειά που έκανε με τον συνάδελφο της, Τάσο Τέλλογλου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator, εισφέροντας στο δικαστήριο στοιχεία της έρευνας που θα αξιολογηθούν και θα συνεκτιμηθούν στο τέλος της ποινικής διαδικασίας με την έκδοση της απόφασης για τους τέσσερις κατηγορούμενους επιχειρηματίες.

Δεν ήταν εξάλλου η πρώτη φορά που η δημοσιογραφική έρευνα αποτέλεσε την «πρώτη ύλη» στη σοβαρή αυτή υπόθεση εισφέροντας στην ουσιαστική διερεύνηση της. Υπό αυτό το πρίσμα η Ελίζα Τριανταφύλλου χαρτογράφησε όλες τις διαδρομές που οδηγούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε μία σειρά από πρόσωπα που ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη βάζοντας στο κάδρο και την ΕΥΠ.

Πρόεδρος : Πως εξελίχθηκε η διαδικασία των παρακολουθήσεων στη χώρα ;

Μάρτυρας : Στην αρχή ήταν μία άτυπη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και από 2021 πέρασε στα χέρια της ΕΥΠ το σύστημα. Το ΚΕΤΥΑΚ ήταν το κεντρικό σημείο εγκατάστασης, αυτό έχουμε καταλάβει. Δεν είναι εικασία είναι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από διάφορες πηγές.

Στη συνέχεια, η μάρτυρας διευκρίνισε, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι μέχρι το 2020-2021 υπήρχε ένα ενδιάμεσο στάδιο και το 2022 το σύστημα πέρασε στην ΕΥΠ.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας που έκαναν μίλησαν με πολλές πηγές, “ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς εργαζόμενους, ενώ μίλησαν και με ανθρώπους μέσα από την ΕΥΠ και την αστυνομία.

Παρακολουθούνταν υπουργοί, πολιτικοί

Επικαλούμενη μάλιστα πληροφορίες επισήμανε πως κάποια πρόσωπα που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator παραδέχθηκαν ότι έχουν πατήσει το link με το μολυσμένο μήνυμα που έλαβαν μεταξύ αυτών και πολιτικοί , υπουργοί αλλά όπως πρόσθεσε « με δεσμεύει το απόρρητο και δεν μπορώ να πω.” Το στοιχείο αυτό έχει τη δική του αξία καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο μόνο δύο από τους στόχους φέρονται να έχουν πατήσει το link ,ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα θύματα επέλεξαν να μην εμφανιστούν ενώπιον της δικαιοσύνης, γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο στη διάρκεια της δίκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου, η μάρτυρας τόνισε ότι έχει προκύψει μέσω πληροφοριών ότι για την προμήθεια του παράνομου λογισμικού δόθηκε ένα ποσό “7 εκ ευρώ και κάθε 10 στόχοι συν 150 χιλ ευρώ. Αυτό το ποσό κρύφτηκε μέσα σε απόρρητες συμβάσεις”.

Το πρόσωπο-κλειδί

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην κατάθεση της Ελίζας Τριανταφύλλου αποτέλεσε όσα προέκυψαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας και οδήγησαν στο πρόσωπο -κλειδί , τον Αιμίλιο Κοσμίδη από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου φέρεται να έχουν σταλεί «μολυσμένα» μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Το δικαστήριο, που έρευνα κάθε πτυχή της υπόθεσης, έχει ήδη ζητήσει και αναμένει από την Εθνική την κίνηση του λογαριασμού της κάρτας του συγκεκριμένου προσώπου προκειμένου να διαπιστώσει αν και ποιες άλλες κινήσεις είχαν γίνει , καθώς ο ίδιος ο Αι Κοσμίδης έχει υποστηρίξει ότι την κάρτα αυτή δεν τη χρησιμοποίησε ποτέ και άγνωστο πως βρέθηκε στα χέρια των άγνωστων δραστών , οι οποίοι κατάφεραν να την ενεργοποιήσουν , παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζαν τον κωδικό της (pin).

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω μάρτυρας καταθέτοντας στο δικαστήριο είχε κατονομάσει υπάλληλο σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στον Αλιμο και η Ελίζα Τριανταφύλλου έπιασε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας το νήμα της ιστορίας από εκεί που το άφησε ο Αιμ Κοσμίδης . Και όπως είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ

Ο έμπορος φίλος της ΕΥΠ

“Επισκεφθήκαμε το κατάστημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στον Άλιμο που είπε ο μάρτυρας. Διασταυρώσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που είπε ο μάρτυρας, είχε κάποια συνεργασία με την ΕΥΠ και έπαιρνε 500 ευρώ μηνιαίως».

Από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της μάρτυρος, τέθηκε ζήτημα να κληθεί το πρόσωπο που έχει κατονομάσει ο Αιμ. Κοσμίδης, με τον πρόεδρο να σημειώνει ότι “δεν διερευνά το παρόν δικαστήριο την ΕΥΠ”. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Ζ. Κεσσές, ζήτησε να κληθούν και πάλι δύο μάρτυρες κατηγορίας, που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα στο δικαστήριο. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Ιανουαρίου.