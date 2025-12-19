Περισσότερα ερωτηματικά από τις απαντήσεις που έδωσε άφησε στο τέλος της κατάθεσης του για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ο Αιμίλιος Κοσμίδης, ο αποκαλούμενος “κρεοπώλης“, από την προπληρωμένη καρτα του οποίου με μυστηριώδη τρόπο πληρώθηκαν τα μολυσμένα μηνύματα που έφτασαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 25 άτομα.

Ο μάρτυρας ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στον αρχικό κατάλογο εμφανίστηκε στο δικαστήριο μετά από απόφαση να κληθεί να καταθέσει και αφού προηγήθηκαν αρκετές προσπάθειες ανεύρεσης του καθώς, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε, στο κουδούνι στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει δεν αναγράφεται το όνομα του.

Δεν είναι τυχαίο πως το συγκεκριμένο πρόσωπο αν και κλήθηκε ως μάρτυρας αντιμετωπίστηκε από το δικαστήριο ως εν δυνάμει κατηγορούμενος καθώς όσα είπε δεν φάνηκε να ακούγονται πιστευτά με τον Πρόεδρο και τον εισαγγελέα να τον… σφυροκοπούν με ερωτήσεις αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία του.Και τελικά χρειάστηκε να υποβληθεί αίτημα από την πλευρά του δικηγόρου του Νίκου Ανδρουλάκη, Xρηστου Κακλαμάνη με βάση το οποίο το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει όλο το φάκελο με τις κινήσεις του λογαριασμού του μαρτυρα που ο ίδιος κατά δήλωση του δεν κατάφερε να πάρει από την Τράπεζα προς έκπληξη όλων των παραγόντων της δίκης.

Ο μάρτυρας, ο οποίος εργάζεται ως κρεοπώλης, προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο, ότι η προπληρωμενη κάρτα με την οποία στάλθηκαν τα μολυσμένα SMS του δόθηκε ως δώρο από εταιρεια κινητής τηλεφωνίας το 2010 και από τότε την παράτησε χωρίς καν να την ενεργοποιήσει. Μόνο που χρόνια μετά αυτή η κάρτα με μυστηριώδη τρόπο βρέθηκε στα χέρια κάποιου άγνωστου και μέσω αυτής πληρώθηκαν μολυσμένα μηνύματα που έφτασαν σε 25 στόχους μεταξύ αυτών και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα όσα είπε ο μάρτυρας αμφισβητήθηκαν έντονα από την έδρα και από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα, οι οποίοι μάλιστα του είπαν πως μπορεί να βρεθεί ακόμα και στη θέση του κατηγορούμενου για την εμπλοκή του στην υπόθεση όπως και από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο δεν έχετε στο κουδούνι του σπιτιού σας ονοματεπώνυμο;

Μάρτυρας: Έτσι το είχα πάρει, δεν είχε όνομα το αμέλησα και το άφησα έτσι.

Πρόεδρος: Δεν την ενεργοποιήσατε την κάρτα;

Μάρτυρας: Δεν ασχολήθηκα ποτέ.

Πρόεδρος: Μήπως σας ζήτησε κάποιος να τον διευκολύνετε να του δώσετε την κάρτα;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Το ξέρετε ότι θα μπορούσατε να είστε κατηγορούμενος, είστε συνεργός αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία;

Μάρτυρας: Αυτό δεν το γνώριζα ότι είμαι συνεργός.

Πρόεδρος: Προφανώς είστε.

Πρόεδρος: Αυτή η κάρτα είναι στο όνομα και πρέπει να βάλετε κωδικούς pin που εσείς έχετε.

Μάρτυρας: Εγώ δεν έλαβα κανένα pin.

Για πρώτη φορά μάλιστα ο πρόεδρος έπειτα από επίμονες και στοχευμένες ερωτήσεις του προέδρου του δικαστηρίου αναφέρθηκε και σε ένα πρόσωπο, γνωστό του, τον οποίο κατονόμασε κιόλας, για τον οποίον είπε ότι δούλευε σε κατάστημα κινητης τηλεφωνίας και του είχε πει ότι εκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ.

Πρόεδρος: Δε θέλετε να μάθατε τι έχει γίνει με την κάρτα σας;

Μάρτυρας: Όχι για αυτό και δεν ασχολήθηκα όταν η Εθνική μου έκλεισε την πόρτα. Η τράπεζα τις φορές που πήγα μου είπε εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Και μου είπε ότι πρέπει να πάω στα κεντρικά, που εκεί μόνο τηλεφωνικά γίνεται… Εγώ κλήθηκα ως μάρτυρας Εγώ έχω κάνει ως αντιμήνυση.

Πρόεδρος: Καλύπτεται τα νώτα σας δεν έχετε στο κουδούνι το όνομα σας!

Μάρτυρας: Η αστυνομία ξέρει που δουλεύω και που μένω.

Πρόεδρος: Εσείς είπατε ότι την κάρτα αυτήν την αφήσατε παράμερα, έχει διαρρηχθεί το σπίτι σας;

Μάρτυρας: Όχι. Κατά καιρούς έβαζα καθαρίστριες και έφευγα. Για να χαθεί η κάρτα μπορεί να είχε γίνει και σε μία ανακαίνιση που είχα κάνει την παραμέλησα εντελώς την κάρτα.

Πρόεδρος: Έχετε κάνει αίτηση ακύρωσης;

Μάρτυρας: Ναι όταν πήγα να ζητήσω την κίνηση.

Πρόεδρος: Δέχθηκαν την ακύρωση και δεν σας έδωσαν την κίνηση;

Με την ίδια οπτική ήταν η προσέγγιση του μάρτυρα και από τον εισαγγελέα της έδρας ο οποίος αφού του υπενθύμισε τον όρκο που έχει δώσει να πει την αληθειβτου επεσήμανε “είναι πιθανό να βρεθείτε στη θέση του κατηγορούμενου, και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για όσα λέτε σήμερα,

“Η η αλήθεια εκτιμάται από τα δικαστήρια ακόμα και εάν έρχεται λίγο αργά όπως στην περίπτωση του κ. Τρίμπαλη”, προκαλώντας την αντίδραση της υπεράσπισης η οποία διερωτήθηκε εάν ο εισαγγελικός λειτουργός έχει ήδη καταλήξει ότι ο Σ. Τρίμπαλης έλεγε την αλήθεια’.

Προς το τέλος της κατάθεση της, ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Ζ.Κεσσέ, “θυμήθηκε” επίσης ένα ακόμα πρόσωπο που είχε βρεθεί σπίτι του και είχαν συγκατοίκησει, για ένα διάστημα λίγων ημερών, την περίοδο 2021-2021, ένα φίλο του, τον οποίο επίσης κατονόμασε.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε και η Άρτεμις Σίφορτ, στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας στο κομμάτι της πολιτικής χρηστών και την επίμαχη περίοδο εργάζομενη στo FB, είναι ένα από τα επιβεβαιώμενα θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων την επίμαχη περίοδο με το κακόβουλο λογισμικό Predator. “Εκείνη περίοδο δούλευα στην Αμερική στο FB, ωστόσο λόγω κοβιντ περνούσα πολύ χρόνο και στην Ελλάδα” κατέθεσε η μάρτυρας και εξήγησε ότι δουλεύει στο κομματι πολιτικής χρηστών να διαμορφωσω τους κανονες τι επιτρέπεται να κάνει ένας χρήστης και να τα εφαρμόσω. Λόγω του κορωνοιού, η μάρτυρας είπε πως εκείνη την περίοδο ήταν κυρίως στην Ελλάδα. Η μάρτυρας εξήγησε ότι έμαθε για την παρακολούθηση της έμαθε στα τέλη του 2022 και απευθύνθηκε στο Citizen Lap, για να ελέγξει το κινητό της, επιβεβαιώνοντας ότι είχε μολυνθεί με το κακόβουλο λογισμικό. “Εγώ έκλεισα ραντεβου μέσω του gov.gr. Εγώ έβαλα επιβεβαιωση με εμειλ και sms. Μετά από λίγη ώρες μου ήρθε κι άλλο sms που επιβαιωνε, και πάτησα το σύνδεσμο και μετά ηρθε και τρίτο. Το πρώτο και το τρίτο ήταν τα κανονικά” είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο μπορείτε να είστε εσεις στη λίστα;

Μάρτυρας: Δε το γνωρίζω, εγώ έπαθα σοκ. είπα να πάω στο citizen lap να κοιτάξω το κινητό μου και μου το επιβεβαίωσε.

Η μάρτυρας εξηγησε ότι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει γιατί παρακολουθήθηκε. “Εγώ εμένα το ενδιαφέρον είναι να βγάλω την αλήθεια, να μάθω γιατί με παρακολουθουσαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω κάποια σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα στη λίστα.Μετά έμαθα ότι υπήρχε και διάταξη από την ΕΥΠ. Κάναμε προσφυγή στην ΑΔΑΕ και το μάθαμε.

Θυμάμαι ότι η επισύνδεση από την ΕΥΠ είχε ξεκινήσει πριν από το μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό. Ένα δύο μήνες πριν. Το μηνυμα του Predator, ήρθε λίγες ώρες μετά το κανονικό μηνυμα, ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να διαβάσει αυτα τα μηνυματα, η ΕΥΠ μπορούσε να το κάνει, ένα και ένα ίσον δύο” είπε, καταθέτοντας η Άρτεμις Σίφορτ.

Στη συνέχεια εξετάστηκε η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, τότε επικεφαλής της ομάδας επιθεωρησεων και ελέγχων στην ΕΑΔ, μετά αναπληρώτρια διοικήτρια και τώρα διοικήτρια. “Δεν ήρθε κάποια καταγγελία, μέσω δημοσιευματων προβήκαμε αυτεπάγγελτα στην έκδοση εντολής ελέγχου. Ορίστηκε κλιμάκιο ελέγχου. Προέκυψε μετά την κατάθεση Κουκάκη και η ανάγκη διερεύνησης και για Κρίκελ. Έχω εικόνα μόνο για την έκθεση των ελεγκτών” είπε η μάρτυρας.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι στην ΕΥΠ έχουν δικαιοδοσία ελέγχου για διοικητικά ζητήματα πχ συμβάσεις όχι επιχειρησιακά ζητήματα. “Μας έστειλε στοιχεία εισαγγελέας εφετών η οποία προέβη σε έρευνα με παρουσία προανακριτικών υπαλλήλων” είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε “ζητήσαμε εάν υπάρχουν συμβάσεις με Intellexa και Krikel και οποιαδήποτε άλλη εταιρια.”

Απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου η μάρτυρας ειπε οτι “Δεν μπορούμε να ελέγξουμε άτυπες πληρωμές που γίνονται από τα μυστικά κονδύλια της ΕΥΠ. Εμείς ψάξαμε εάν υπάρχει σύμβαση με ένα παράνομο λογισμικό, αυτό δεν προέκυψε από τα στοιχεία μας.Θα πρέπει να κάνουμε νέα έρευνα για να δούμε πως συνάπτονται οι απόρρητες συμβάσεις.”

Η μάρτυρας είπε οτι αντικείμενο ελέγχου της ΕΑΔ ήταν εάν είχε συναφθεί σύμβαση με το δημόσιο με μία από αυτες τις εμπλεκόμενες εταιρείες. “Είχαν συναφθεί επτά συμβάσεις με τη Krikel” είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τις ελέγξατε αυτές τις συμβάσεις;

Μάρτυρας: Το αντικείμενο του ελέγχου ήταν εαν υπάρχει σύμβαση με παράνομο λογισμικό.

Πρόεδρος: Ερευνήσατε εάν υλοποιήθηκε η σύμβαση;

Μάρτυρας: Το αντίκειμενο ήταν εαν οι συμβάσεις περιείχαν το παράνομο λογισμικό.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να ερευνήσατε το πραγματικό περιεχόμενο των συμβάσεων, τι αντικείμενο είχαν; (…) Δεν μπήκατε στον κόπο να δείτε τα φυσικά πρόσωπα πίσω από εταιρείες;

Μάρτυρας: Οι επιθεωρητές αναζήτησαν επαφή με τους εκπροσώπους εταιρείας και έκαναν τις συναντήσεις που έπρεπε, φοροτεχνικοί, λογιστές, νόμικοι εκπρόσωποι.

Πρόεδρος: Είχατε κάποια παρεμπόδιση στην έρευνα σας;

Μάρτυρας: Όχι, δεν μου αναφέρθηκε κάτι.

Πρόεδρος: Από τον έλεγχο που κάνατε μπορούσατε να φτάσετε σε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: Εμείς κοιτάξαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την περιγραφή του φυσικου αντικείμενου. Από αυτά δεν προέκυψε τέτοιο συμπέρασμα.

Η δίκη συνεχίζεται στις 9 Ιανουαρίου 2026.