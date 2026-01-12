“Όσο η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα μην φοβάσαι τίποτα”. Τη φράση αυτή, που πρώτος είχε καταθέσει στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, επιβεβαίωσε χθες ενώπιον του δικαστηρίου η Ευαγγελία (Λίνα) Κατσούδα ,η οποία εισέφερε στοιχεία τόσο για τη σχέση του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου με την εταιρεία Krikel ,όσο και για τη σχέση του με τον έτερο κατηγορούμενο Φέλιξ Μπίτζιο.

Η μάρτυρας, η οποία εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο είχε συνεργαστεί επί χρόνια ως γραμματέας του Φ.Μπίτζιου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και στην εμπλεκόμενη εταιρεία Krikel.

Η κατάθεση της αξιολογείται από παράγοντες της διαδικασίας ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς πρόκειται για μια ακόμα μαρτυρία που συνδέει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο με την εταιρία Krikel , η οποία ελέγχεται στο πλαίσιο της δίκης για της τηλεφωνικές υποκλοπές που συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας .

Η Λίνα Κατσούδα κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο κ. Φ. Μπίτζιος της σύστησε να πάει στην εταιρεία Krikel και συνεννοήθηκε για την πρόσληψη της, με τον κ. Λαβράνο επαναλμβάνοντας πολλές φορές πως ο δικός της ρόλος ήταν διεκπεραιωτικός και επί της ουσίας εκτελούσε εντολές άλλων προσώπων .

Πρόεδρος: Με ποιον συνενοήθηκατε για την πρόσληψη σας, στην Krikel;

Mάρτυρας: Με τον κ. Λαβράνο. Δεν μου συστήθηκε ως ιδιοκτήτης, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι την κινεί. Νόμιμος εκπρόσωπος ήταν κ. Σταμάτης Τρίμπαλης. Η μοναδική συνεργασία που είχα μαζί του, ήταν να υπογράφει κάποια έγγραφα όταν χρειαζόταν. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι την κινεί. Δεν ήμουν ποτέ παρούσα σε καμία συνάντηση. Έχω την εντύπωση ότι δεν ασκούσε διοίκηση ο κ. Τρίμπαλης.

Η μάρτυρας στη συνέχεια απαντώντας και σε ερώτηση του προέδρου είπε ότι “Τη διοίκηση ( σ.σ. της Krikel) θεωρώ ότι την έκανε ο κ. Λαβράνος.”

Πρόεδρος: Τι έργα έτρεχε το 2021 η Krikel;

Μάρτυρας: Αυτό που γνωρίζω, ήταν το TETRA. Ερχόντουσαν συνέχεια αστυνομικοί για τεχνικά θέματα.

Πρόεδρος: Δε σας φάνηκε περίεργο να έρχονται αστυνομικοί αντί να πηγαίνει η εταιρεία;

Μάρτυρας: Όχι.Εγώ έμεινα μέχρι Δεκέμβρη 2022.

Για την εταιρεία Intellexa, η μάρτυρας είπε ότι άκουσε από τον Φ. Μπίτζιο, ο οποίος της είχε είπε οτι “είναι μέτοχος σε μία αλλοδαπή εταιρεία και θα βοηθούσε στο να την στήσει στην Ελλάδα.”

Πρόεδρο: Στην Krikel ερχόταν;

Μάρτυρας: Ερχόταν, συναντούσε τον κ. Λαβράνο. Είναι αίσθηση μου ότι δεν έπαιζε ρόλο ο κ. Μπίτζιος στην Krikel.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της κατάθεσης της αποτέλεσε το ζήτημα των αδειών εξαγωγής λογισμικού που έλαβε η Intellexa, από το υπουργείο Εξωτερικών, στο Σουδάν, την Ουκρανία και τη Μαγδασκάρη με το όνομα της να υπάρχει στα σχετικά έγγραφα ως επαφή επικοινωνίας. “Μου ζητήθηκε από τον κ. Λαβράνο να μιλήσω με το υπουργείο Εξωτερικών για να επιδοθούν οι άδειες εξαγωγής. Μου τις είχε δώσει ο κ. Λαβράνος” είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Δε σας παρεξένεψε ότι είχε τεθεί το δικό σας όνομα στις άδειες;

Μάρτυρας: Συνηθίζεται ως γραμματειακή υποστήριξη όταν αναλαμβάνεις διεκπεραίωση.

Πρόεδρος: Δε σας φάνηκε περίεργο ότι ο κ. Λαβράνος σας έδινε μία άδεια για μια άλλη εταιρεία;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Όταν είδατε Intellexa πήγε το μυαλό σας στον κ. Μπίτζιο;

Μάρτυρας: Ναι.

“Ήμουν μόνο ένα μήνα στην εταιρεία. Δεν είχα γνώση να ξέρω τι είναι, ήμουν σε μία εταιρεία, με τηλεπικοινωνίες και αφορούσε λογισμικό” είπε η μάρτυρας, προσθέτοντας “Δεν μου φάνηκε περίεργο. Τα διάβασα τα έγγραφα, δεν τα κατάλαβα” είπε, επίσης, η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Δε σας φάνηκε περίεργο, που ζήτησε άδεια εξαγωγής σε ξένη χώρα;

Μάρτυρας: Εμένα μου φάνηκε κοντινό με το αντικείμενο της εταιρείας.

Υποστήριξη κατηγορίας: Είστε ένα μήνα στη Krikel και σας ζητάνε να κάνετε μία αίτηση για άδεια εξαγωγής για την Intellexa, δε σας φάνηκε περίεργο;

Μάρτυρας: Η Intellexa δεν μου ήταν άγνωστη και ο ρόλος μίας γραμματέως δεν είναι να ρωτάει.

Στη συνέχεια, η μάρτυρας αποκάλυψε απαντώντας σε ερωτήσεις πως για το κρίσιμο θέμα των αδειών εξαγωγής ότι συνεννοήθηκε με τον κ. Λαβράνο και τον κ. Μερόν Χαρπάς, από την εταιρεία Intellexa, προκειμένου να συνταχθούν οι αιτήσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως, προκάλεσε το γεγονός ότι η μάρτυρας με την κατάθεσή της επιβεβαίωσε όσα είχε πει προ μερικών εβδομάδων ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης, ο οποίος για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου αποκάλυψε πως ήταν επί της ουσίας «αχυράνθρωπος» .

Υποστήριξη κατηγορίας (Ζ.Κεσσές) : Ο κ. Τρίμπαλης έχει πει ότι του είπαν “όσο είναι η νέα δημοκρατία στα πράγματα μην φοβάσαι τίποτα”. Εσείς το έχετε ακούσει;

Μάρτυρας: Το είχα ακούσει ναι.

Υποστήριξη κατηγορίας: Μπορείτε να θυμηθείτε ποιος σας το είχε πει;

Μάρτυρας: Μπορεί και όλοι.

Την ίδια απάντηση έδωσε η μάρτυρας και σε ερώτηση με το ίδιο περιεχόμενο που της τέθηκε στη συνέχεια από την υπεράσπιση .

Η δίκη συνεχίζεται αύριο.