Η απόφαση του δικαστηρίου να καλέσει δέκα νέους μάρτυρες στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη. Για όσους πάλι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία ήταν, μάλλον, μια λίγο – πολύ αναμενόμενη κίνηση, όχι αιφνιδιασμού, αλλά ουσιαστικού ελέγχου μιας υπόθεσης που, αν και ερευνήθηκε, εξακολουθεί να έχει πολλά σκοτεινά σημεία.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται σε όλους τους τόνους από πρόσωπα που έχουν βαθιά γνώση της δικογραφίας, μετά την απόφαση αυτή ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρόν για την αναζήτηση της αλήθειας, που όπως φαίνεται δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί στο σύνολό της.

Υπό αυτό το πρίσμα οι συνεδριάσεις της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, οπότε και έχει οριστεί η εξέταση των νέων μαρτύρων, θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Θα προσέλθουν άραγε οι μάρτυρες να καταθέσουν ή θα επικαλεστούν οποιονδήποτε λόγο για να αποφύγουν να εμφανιστούν ενώπιον της Δικαιοσύνης; Αν πάλι δεν εμφανιστούν, το δικαστήριο, που αποφάσισε ότι είναι αναγκαία η μαρτυρία τους, θα διατάξει, όπως έχει δικαίωμα, τη βίαιη προσαγωγή τους, ώστε να εμφανιστούν και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την εκδικαζόμενη υπόθεση;

Τα ερωτήματα είναι πολλά, ενώ από τις δικές τους απαντήσεις θα εξαρτηθεί αν θα ανοίξει περαιτέρω η βεντάλια της έρευνας.

Καλείται ο «κρεοπώλης»

Για τον λόγο αυτό, εκτός από τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τις εταιρείες αποφασίστηκε να καταθέσει για πρώτη φορά σε δημόσια διαδικασία ως μάρτυρας ο αποκαλούμενος «κρεοπώλης», από την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται ότι πληρώθηκε τόσο το μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και άλλα 25 μολυσμένα μηνύματα.

Στο μεταξύ σημαντικά κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών εισέφερε στο δικαστήριο στη διάρκεια της χθεσινής κατάθεσής του ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» Βασίλης Λαμπρόπουλος. Η αξία της κατάθεσής του έγκειται στο γεγονός ότι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και της έρευνάς του είχε απευθείας προσωπική επαφή με τον φερόμενο ως πρωταγωνιστή και εκ των κατηγορουμένων, επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο.

«Ο κ. Λαβράνος γνώριζε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον τότε γραμματέα της κυβέρνησης Γρήγορη Δημητριάδη που όπως έλεγαν ήταν παιδικοί φίλοι», κατέθεσε ο μάρτυρας εκφράζοντας την άποψη ότι «ο κ. Λαβράνος δεν είχε κανέναν λόγο ως ιδιώτης να παρακολουθούσε τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα των υποκλοπών».

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσε η επιλογή του τότε διοικητή της ΕΥΠ Π. Κοντολέων. «Η εικόνα που έχω είναι ότι η επιλογή του κ. Κοντολέων ήταν της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Δημητριάδη» είπε ο μάρτυρας.