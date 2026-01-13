Την άνοιξη του 2022, η Skoda παρουσίασε με το πρωτότυπο Vision 7S τη νέα της σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, με το νέο μοντέλο να δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για ένα μελλοντικό αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο παραγωγής.

Το νέο flagship της Skoda, που θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το καλοκαίρι του 2026, ονομάζεται Peaq – ένα όνομα που αντικατοπτρίζει τη θέση του στην κορυφή του χαρτοφυλακίου του κατασκευαστή.

Το Peaq θα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο, τοποθετείται στην απόλυτη κορυφή του portfolio της μάρκας, με έντονη έμφαση στις διαχρονικές και αναγνωρίσιμες αξίες της: χώρους, πρακτικότητα και άνεση.

Με επτά θέσεις, το εσωτερικό του Peaq απευθύνεται σε οικογένειες καθώς και σε όσους θέλουν να συνδυάζουν εργασία, ελεύθερο χρόνο και την ελευθερία της μετακίνησης και της εξερεύνησης. Η ευχρηστία και οι καλοσχεδιασμένες λύσεις Simply Clever βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του μοντέλου, καθιστώντας το Peaq ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου flagship μοντέλου της Skoda έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026.