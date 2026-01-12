Η ιταλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αποβολή της Τράπανι από τη συνέχεια του ιταλικού πρωταθλήματος, βάζοντας οριστικό φρένο στη φετινή της παρουσία στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο σύλλογος βρισκόταν εδώ και καιρό σε καθεστώς έντονης διοικητικής και οικονομικής αστάθειας, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να οδηγούν τελικά στη βαριά αυτή κύρωση. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπανι είχε ήδη τεθεί εκτός Basketball Champions League, γεγονός που προμήνυε τις εξελίξεις.

UFFICIALE: TRAPANI SHARK E’ ESCLUSA DAL CAMPIONATO Il Giudice Sportivo Nazionale (…) Dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai… pic.twitter.com/jgQV6bFIxF — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 12, 2026

Η απόφαση της Ομοσπονδίας ήρθε ως αποτέλεσμα της συνολικής εικόνας που παρουσίαζε ο σύλλογος, επιβεβαιώνοντας πως η κατάσταση είχε φτάσει σε οριακό σημείο, χωρίς περιθώρια αναστροφής εντός της σεζόν.