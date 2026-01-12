Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παραιτηθεί από τον σύλλογο για τα θύματα των Τεμπών, εφόσον της ζητηθεί, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρόθεσή της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού κινήματος που θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η κ. Καρυστιανού εξέφρασε τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι αρκετοί συγγενείς θυμάτων και μέλη του συλλόγου «Τέμπη 2023» έχουν αντιδράσει αρνητικά στην απόφασή της να ιδρύσει πολιτικό φορέα. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί επιθέσεις εις βάρος του αγώνα της.

«Ομολογώ ότι εξεπλάγην από αυτά που έχω ακούσει από διάφορους συγγενείς. Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιπαράθεση με μέλος του συλλόγου

Παράλληλα, κάνοντας ειδική αναφορά στα όσα δήλωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «Τέμπη 2023» -ο οποίος την κατηγόρησε ότι καπηλεύεται την ιστορία και πως «το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό»- η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως «δεν θα ανεχθώ οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα μου. Αγωνίζομαι εναντίον της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου».

«Αν μου ζητηθεί θα παραιτηθώ από τον σύλλογο. Παραμένω πιστή σε όσα πρεσβεύει ο σύλλογος», τόνισε.

«Από εμένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο άλλων προσώπων και των κομμάτων. Θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις», υπογράμμισε για τον επικείμενο πολιτικό της σχηματισμό.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα

Επανέλαβε ότι στο πολιτικό της εγχείρημα δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί, ευχαρίστησε τον ανεξάρτητο, πλέον, ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, για τη στήριξή του στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Σχολιάζοντας τα όσα αιχμηρά έχει δηλώσει ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος για εκείνη, η Μαρία Καρυστιανού παραδέχθηκε ότι τον συνάντησε δύο έως τρεις φορές αλλά ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της.