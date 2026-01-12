Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στην Πάρνηθα τη Δευτέρα με τις θερμοκρασίες στο λεκανοπέδιο αλλά και την πόλη της Αθήνας να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

​Ο υδράργυρος στην Πάρνηθα κατρακύλησε στους -6 βαθμούς Κελσίου (σε υψόμετρο 1.000 μέτρων), ενώ πυκνή ομίχλη και στρωμένο χιόνι συνθέτουν ένα όμορφο αλλά και επικίνδυνο σκηνικό στο μονοπάτι προς το καταφύγιο Φλαμπούρι.

Αν και οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, οχήματα της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή στο ύψος του Τελεφερίκ, με τις αρχές να υπενθυμίζουν στους οδηγούς πως οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να βρίσκονται στα αυτοκίνητα για παν ενδεχόμενο.

​Το κύμα ψύχους επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στα Βίλια, τη Στενή Ευβοίας και τη Χαλκιδική, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία έκανε «βουτιά», αγγίζοντας τους -13 βαθμούς στο Νυμφαίο.

Κάθοδος του χιονιά

Ο χιονιάς θα κατέβει νοτιότερα και μετά τα μεσάνυχτα θα φτάσει σε χαμηλά υψόμετρα στις Σποράδες, στην Ανατολική Εύβοια, στο Πήλιο, στη Στερεά Ελλάδα, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Στην Αττική, χιόνια θα πέσουν κυρίως στην Πάρνηθα – όπως κι έγινε – την Πεντέλη και σε βορειοδυτικές περιοχές του νομού μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Την Τρίτη το πρωί, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, το θερμόμετρο μπορεί να δείξει έως και -3 βαθμούς.

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για σταδιακή επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή το απόγευμα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και το βράδυ της Δευτέρας.

O χιονοπόλεμος των μετεωρολόγων:

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας άφησε σαφείς αιχμές κατά του Κλέαρχος Μαρουσάκης, με αφορμή τις εκτιμήσεις του δεύτερου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα».

Η αντιπαράθεση στον χώρο των μετεωρολόγων κρατά εδώ και ημέρες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ένταση του ψυχρού κύματος και τις πιθανότητες χιονοπτώσεων. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, που τις προηγούμενες ημέρες είχε προειδοποιήσει ακόμη και για χιόνια στην Αττική, μιλώντας σήμερα στο Open για τα καιρικά φαινόμενα, ανέφερε ότι πρόκειται για «μια πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα».

Λίγο αργότερα, ο μετεωρολόγος του Alpha και του weather2Go.gr προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Facebook, σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία τις δηλώσεις αυτές. «Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο μετεωρολόγος Κλεάρχος Μαρουσάκης είχε απαντήσει στα καρφιά που έριξαν προς το μέρος του οι συνάδελφοί του Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Έχω μάθει να κοιτάω που θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού» είπε την Παρασκευή ο κ. Μαρουσάκης επιμένοντας στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» γιατί, όπως είπε, «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση». Υποστήριξε, δε, ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Κατά τον μετεωρολόγο του ΟΡΕΝ το τμήμα των πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη «θα γίνει αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής οπότε περιμένουμε κατακόρυφη πτώση και οι άνεμοι θα γυρίσουν από βοριάδες. Στην πορεία τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».