Μια πιο ψύχραιμη εικόνα στα όσα έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με την κακοκαιρία που έχει αρχίσει να «χτυπά» τη χώρα και το ενδεχόμενο να πέσουν χιόνια στην Αττική, έδωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Με ανάρτησή του στα social media, κάνει λόγο για πλήρη ασυμφωνία των μετεωρολογικών μοντέλων για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση ή όχι στην Αττική.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που δείχνει πόσο αβέβαιη είναι μια ακριβής πρόγνωση. Εξηγεί μάλιστα ότι το ένα μοντέλο, το πρωί της Δευτέρας δίνει χιόνια από την Ηλιούπολη ως και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο πολύ κρύο καιρό χωρίς καμία νιφάδα, εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική ακόμα και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 14-18 ώρες πριν από την κρίσιμη χρονική περίοδο του πρωινού της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως προς την κατανομή του υετού (βροχοπτώσεων – χιονοπτώσεων) στην Αττική μεταξύ των βασικότερων παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου ECMWF, του Αμερικάνικου GFS, του ICON και του GEM. Τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει τη μεγάλη αβεβαιότητα της πρόγνωσης ακόμα και τώρα.

Χωρίς να χρειαστεί να αναλυθούν οι δεκάδες επιπλέον παράμετροι που εξετάζονται για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, τέσσερις εκ των βασικών χαρτών κατανομής της χιονόπτωσης που σας δίνω, αρκούν για να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο είναι ακόμη και τώρα να δοθεί ασφαλής πρόγνωση για την Αττική.

Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή. Όσοι δουλεύουν με Ensemble Forecasts ξέρουν ότι ισχύει σχεδόν στο ακέραιο αυτό που αναφέρω.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι Μετεωρολόγοι στη χώρα μας εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική. Η αβεβαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας των Μετεωρολόγων αλλά στην δυσκολία πρόγνωσης τέτοιων οριακών καταστάσεων. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι αβέβαιη η κατανομή χιονόπτωσης στην Αττική και πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αργά σήμερα. Πάντως δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν βοηθούν ούτε οι θερμοκρασίες (στα 850 hPa – 1450 μέτρα περίπου) για χιονόπτωση στα χαμηλά, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού που διαφαίνεται αυτή την ώρα.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που προσεγγίζει την Ελλάδα είναι οριακής φύσεως, άρα μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση του χαμηλού αλλά και στη θέση του το πρωί της Δευτέρας (και άρα και στη συνιστώσα του ανέμου), στην ένταση και τον χρονισμό της ψυχρής μεταφοράς αερίων μαζών αλλά και των υετοφόρων νεφών που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε θαλάσσιες περιοχές και να κινηθούν προς χερσαίες, επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων για το πρωινό της Δευτέρας στην Αττική, εκτείνεται από πλήρη απουσία φαινομένων (ή μόνο λίγες νιφάδες ή ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις) έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας είναι ότι από το σήμερα το βράδυ θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα αργά το βράδυ.

Σε μια τόσο οριακή και δυναμικά ασταθή Μετεωρολογική κατάσταση, προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν λανθασμένο το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν εδώ και ημέρες να παρουσιάσουν «τελικές» προγνώσεις και να διεκδικήσουν το ρόλο εκείνου που «πρώτος είδε» τι θα συμβεί. Όταν η ίδια η ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα όρια μετάβασης (βροχή – χιόνι, φαινόμενα – απουσία φαινομένων, κίνηση χαμηλού ευνοϊκή – όχι ευνοϊκή), τέτοιες πρόωρες βεβαιότητες δεν είναι ένδειξη επιστημονικής επάρκειας αλλά ανάληψη υψηλού προγνωστικού ρίσκου, συχνά με κίνητρο την προσωπική προβολή και όχι την αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν χωρούν ούτε διαμάχες μεταξύ Μετεωρολόγων, ούτε ειρωνείες, ούτε «καφενειακού» τύπου ανακοινώσεις, ούτε αλαζονικές στάσεις του τύπου «εγώ ήξερα από πριν τι θα γίνει».

Ό,τι κι αν τελικά συμβεί, πάντα θα υπάρξει η εκ των υστέρων προσπάθεια από τους περισσότερους να παρουσιάσουν ότι επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις τους, έχουν δεν έχουν πέσει μέσα. Η αποδοχή μιας αποτυχίας θέλει γερό στομάχι, ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Η επιστημονική αλήθεια όμως είναι ότι σε μια χαοτική και οριακή ατμοσφαιρική διάταξη, κανείς δεν μπορεί να έχει απόλυτη βεβαιότητα.

Και επειδή θετικό είναι να ξέρουμε τη θεωρία αλλά η κοινωνία και η πολιτεία δικαιούνται μόνο καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση και όχι να γίνεται μέρος προσωπικών φιλοδοξιών, κρατήστε μόνο ότι δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική.

Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν αργά απόψε».