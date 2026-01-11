Έντονο κύμα ψύχους επελαύνει στη χώρα με ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ο παγετός, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα, μέχρι στιγμής μόνο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Θεσσαλονίκη: Με αλυσίδες η κυκλοφορία των οχημάτων σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας

Αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω παγετού διεξάγεται η κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για τα σημεία:

– Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το 32ο χλμ. έως το 54ο χλμ.

– Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 32ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

– Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Περιβολίου και Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου

– Στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

– Στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακό σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 52ο χλμ.

– Στην Επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ.

– Στο ορεινό και επαρχιακό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας.

Παράλληλα, έπειτα από απόφαση των διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ανακοινώνεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αλυσίδες και στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Όπως διευκρινίζεται, ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Καταιγίδα με ριπές ανέμων 150 χλμ. σάρωσε την Αλεξανδρούπολη: «Γκρεμίστηκε» η πόλη σε 15 λεπτά

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα ισχυρής καταιγίδας που έπληξε – λίγο μετά τις 19.00 του Σαββάτου – με σφοδρότητα το Δήμο Αλεξανδρούπολης αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές μεταξύ των οποίων πτώσεις δέντρων – σε πολλές περιπτώσεις επάνω σε σταθμευμένα οχήματα-, θραύση τζαμαριών στις παραλιακές και όχι μόνο επιχειρήσεις, μετακινήσεις αντικειμένων όπως τραπεζοκαθισμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, ακόμη και δικύκλων.

Σε μόλις 15 λεπτά το έντονο καιρικό φαινόμενο που είχε σύμφωνα με τον Δήμο χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου καθώς κατά τη διάρκειά του καταγράφηκαν πολύ ισχυρές ριπές ανέμου μέχρι και 150 χλμ/ώρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Ηλεία: Καταστροφές σε θερμοκήπια στο Γαννιτσοχώρι

Λίγα λεπτά ισχυρού ανέμου ήταν αρκετά για να προκαλέσουν καταστροφές σε θερμοκήπια στο Γαννιτσοχώρι του δήμου Ζαχάρως. Ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την περιοχή την πριν λίγες ημέρες, άφησε πίσω του σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις και την παραγωγή, η οποία σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον ορεινό δρόμο Τρίπολη – Βυτίνα – Οστρακίνα – Αλωνίσταινα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει ως ακολούθως:

προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης-Βυτίνας-Οστρακίνας-Αλωνίσταινας, από την διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Βυτίνας-Αλωνίσταινας μέχρι και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός). Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσηςQ

στην Επαρχιακή Οδό Μαγουλιάνων-Βαλτεσινίκου

στην Επ. οδό Τρίπολης – Αγίου Πέτρου, από την Τ.Κ. Δραγουνίου έως την Τ.Κ. Μεσορράχης.

Στα λευκά η Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα – Live εικόνα από την πόλη

Τα πρώτα χιόνια του 2026 έπεσαν στην Φλώρινα, ντύνοντάς την στα λευκά και χαρίζοντας μια παραμυθένια εικόνα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χθεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη Φλώρινα

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Οδηγίες προστασίας και έκτακτα μέτρα

Έντονη κακοκαιρία με κύμα ψύχους, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις αναμένεται να πλήξει τη χώρα, σύμφωνα με τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται να ξεκινήσει από το απόγευμα, με βόρειους ανέμους έντασης 7-8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Επιτροπή συγκλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Εύβοιας. Από τη νύχτα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Καβάλας-Θάσου και Χαλκιδικής, καθώς και στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, όπως η Ασπροβάλτα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης σε νησιά του βορείου Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και οι Σποράδες. Από το πρωί της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν πεδινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, κυρίως στα ανατολικά, καθώς και τα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και συστάσεις προς τους πολίτες

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος είναι η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οδηγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στο όχημά τους αντιολισθητικά μέσα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και προβλήματα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.