Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01) στη χώρα με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας – χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Live η πορεία του καιρού

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με ισχυρό παγετό στα βόρεια.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου: Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά παγετός στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει, ωστόσο παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με παγετό στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Δήμος Πειραιά: Θερμαινόμενος χώρος σε 24ωρη βάση για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

Σφοδρές ζημιές από ανεμοστρόβιλους και ισχυρούς ανέμους

Η Αλεξανδρούπολη, η Ηλεία, το Μεσολόγγι και οι Φιλιάτες Ηγουμενίτσας δοκιμάστηκαν από θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Στην Αλεξανδρούπολη, ριπές ανέμου που έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα ξερίζωσαν πάνω από 15 δέντρα, προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία. Σοβαρές φθορές υπέστησαν και υποδομές του αεροδρομίου «Δημόκριτος», με τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη να αναποδογυρίζουν.

Στο Μεσολόγγι, ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες, δέντρα και μεταλλικές κατασκευές, ενώ μεγάλα δέντρα έπεσαν σε δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης περιέγραψε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και σχολεία. Οι εικόνες από την πόλη δείχνουν δέντρα και στύλους φωτισμού πεσμένους στο οδόστρωμα, ενώ συνεργεία των δήμων και της περιφέρειας επιχειρούν για την αποκατάσταση της βατότητας.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στον Δήμο Φιλιατών, λόγω καταπτώσεων βράχων και φερτών υλικών σε περιοχές όπως Άγιοι Πάντες, Άγιος Νικόλαος, Αμπελώνας και Τσαμαντάς, καθιστώντας επικίνδυνη την κυκλοφορία. Συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

H «πολική φωτοβολίδα»

Μαζί με τους θυελλώδεις ανέμους, η χώρα δέχεται και πολική αέρια μάζα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα Κυριακή (11/01). Στα βόρεια, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου, με επικράτηση ολικού παγετού σε αρκετές περιοχές.

Aναφορικά με το νομό Αττικής σύμφωνα και με το προγνωστικό σύστημα, εμφανίζονται πιθανότητες κοντά στο 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις, ενώ υπάρχει ένα 25% σαν πιθανότητα για πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται ως «Πολική Φωτοβολίδα», καθώς αναμένεται να φέρει έντονες καιρικές εκπλήξεις, με χιόνια να πέφτουν ακόμη και δίπλα στο κύμα σε περιοχές του Αιγαίου. Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και τη Δευτέρα (12/01) και την Τρίτη (13/01), με πρωινό παγετό στα κεντρικά και βόρεια, ακόμη και σε πεδινές περιοχές.