Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ προβλέπονται για σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί, με εντάσεις που τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Γενική εικόνα της χώρας

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ από το βράδυ αναμένονται και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με μέγιστες τιμές έως 19 βαθμούς Κελσίου στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ σε ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και το βράδυ και σε ημιορεινά της Ηπείρου. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς έντονες στην κεντρική Πελοπόννησο. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 2 έως 12 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά. Θερμοκρασία σε πτώση, με παγετό στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά και νότια, χιονοπτώσεις σε περιοχές άνω των 300 μέτρων. Βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση και ισχυρός παγετός στα βόρεια.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026: Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο παροδικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός και παγετός στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ωστόσο τις πρωινές ώρες θα επικρατεί παγετός στα ηπειρωτικά.