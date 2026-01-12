Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει την Τρίτη 13 Ιανουαρίου σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα βόρεια τμήματα.

Ωστόσο, σε Κρήτη, ανατολικές Κυκλάδες και τοπικά στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει πιο άστατος, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 με 8 μποφόρ. Στη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο, αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των ανέμων.

Άνοδος της θερμοκρασίας – Ισχυρός παγετός τις πρωινές ώρες

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 6 με 8°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 9 με 12°C, ενώ στα νησιά θα αγγίξει τοπικά τους 13 με 14°C.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός (αρνητικές θερμοκρασίες), με τον παγετό στα βόρεια να είναι κατά τόπους ισχυρός τις πρωινές ώρες.

Αττική: Ηλιοφάνεια με χειμωνιάτικο κρύο το πρωί

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 11°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι – βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θεσσαλονίκη: Καθαρός ουρανός με παροδικές νεφώσεις

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες παροδικές νεφώσεις έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 8°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε μεταβλητούς ασθενείς.

Σταθερή βελτίωση του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με κυρίαρχο στοιχείο την ηλιοφάνεια. Μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τοπικά.

Στα δυτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, τοπικά 5 μποφόρ στα νότια, ενώ από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτίους 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τις μέγιστες να φτάνουν στα βόρεια τους 11 με 13°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16°C και τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 17°C. Παγετός θα σημειωθεί εκ νέου νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Οι καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης τοπικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή με μικρή άνοδο, με τοπικό παγετό στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.