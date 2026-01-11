Η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου θα χαρακτηρίζεται από έντονο κύμα ψύχους σε ολόκληρη τη χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες, εκτεταμένες χιονοπτώσεις και ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα χειμερινός, με φαινόμενα που κατά τόπους θα επηρεάσουν και πεδινές περιοχές.

Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, από τα 300–400 μέτρα, ενώ σε τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το χιόνι θα κατέβει ακόμη χαμηλότερα, σε υψόμετρα άνω των 100 μέτρων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

• σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

• στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής

• στα νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες)

• από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

• στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης

Βροχές, χιονόνερο και καταιγίδες στα θαλάσσια

Στο Ιόνιο προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά, με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι.

Στη Θράκη, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Σποράδες, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν χιονόνερο, μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια, και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά.

Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν.

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και στα πελάγη 7 έως τοπικά 8 μποφόρ, διατηρώντας το αίσθημα ψύχους σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παγετός και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Οι ελάχιστες τιμές θα φτάσουν:

• στα βόρεια: από -3 έως -5°C

• στα βορειοδυτικά: από -6 έως -10°C

• στα κεντρικά ηπειρωτικά: από -3 έως 0°C

Οι μέγιστες θερμοκρασίες:

• στα βόρεια έως 5°C

• στα ανατολικά ηπειρωτικά 6 έως 8°C

• στα δυτικά, Κυκλάδες και Κρήτη 9 έως 13°C

• στα Δωδεκάνησα έως 12–14°C

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις έως το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι βόρειοι – βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 3 βαθμούς Κελσίου.