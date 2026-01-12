Έντονο κύμα ψύχους πλήττει τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά και χιονοπτώσεις να εμφανίζονται ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Το φαινόμενο συνοδεύεται από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους που φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, των Σερρών, της Χαλκιδικής και των νησιών του βορείου Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και οι Σποράδες. Από νωρίς το πρωί αναμένονται χιονοπτώσεις και στην Εύβοια, ενώ παρόμοια φαινόμενα θα σημειωθούν στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα εκδηλωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν θυελλώδεις μέχρι το βράδυ.

Γενική εικόνα του καιρού

Στο Ιόνιο αναμένονται λίγες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ στα ορεινά θα πέσει χιόνι. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με τις ελάχιστες τιμές στα βόρεια να κυμαίνονται από -5 έως -10 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει έως τους 0 βαθμούς, ενώ στα νότια και νησιωτικά τμήματα δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από -5 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Ήπειρος, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από -6 έως 11 βαθμούς, με ισχυρό παγετό στα βορειοδυτικά.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά, ενώ σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου αναμένονται χιονόνερα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από -3 έως 8 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Λήμνου, της Λέσβου και της Χίου. Θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 3 έως 8 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από -3 έως 4 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 13 Ιανουαρίου: Βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Οι άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα βορειοδυτικά.

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.