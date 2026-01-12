Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Δράμα και το Κάτω Νευροκόπι, σύμφωνα με αποφάσεις των δημάρχων, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των δυσμενών καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν από το βράδυ της Κυριακής.

Ανάλογη απόφαση ελήφθη και για τον ορεινό δήμο Μύκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπου η χιονόπτωση συνεχίζεται, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στα σχολεία και τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κίνηση των οχημάτων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Δράμας. Η Τροχαία συνιστά τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά σημεία, κυρίως στο ορεινό τμήμα του Κάτω Νευροκοπίου, όπου το οδόστρωμα παραμένει παγωμένο.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και την ασθενή χιονόπτωση στα αστικά κέντρα της Καβάλας, της Δράμας και της Ξάνθης, δεν έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, οι δήμοι και τα τμήματα Τροχαίας των τοπικών Αστυνομικών Διευθύνσεων προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του παγετού.

Η χιονόπτωση που ξεκίνησε στα ορεινά της Ξάνθης και της Δράμας το απόγευμα της Κυριακής και συνεχίστηκε όλη τη νύχτα, δημιούργησε εικόνες μοναδικής φυσικής ομορφιάς, προσφέροντας χειμωνιάτικο τοπίο στην έναρξη της εβδομάδας.