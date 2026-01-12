Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα μείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Φλώρινας.

Κλειστά θα είναι και τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου, με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Κλειστά παραμένουν και τα σχολεία στη Δράμα και το Κάτω Νευροκόπι, σύμφωνα με αποφάσεις των δημάρχων, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των δυσμενών καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν από το βράδυ της Κυριακής.

Ανάλογη απόφαση ελήφθη και για τον ορεινό δήμο Μύκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπου η χιονόπτωση συνεχίζεται, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στα σχολεία και τις μετακινήσεις των κατοίκων.