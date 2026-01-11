Η ιδιόγραφη διαθήκη ενισχύεται με νέες δικλίδες ασφαλείας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου, παραμένοντας ο πιο απλός, γρήγορος και οικονομικός τρόπος ρύθμισης της περιουσίας ενός πολίτη. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος των νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε σχέση με τη δημόσια και τη μυστική διαθήκη, η ιδιόγραφη παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Συντάσσεται εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη, φέρει ημερομηνία και υπογραφή, ενώ μπορεί να φυλάσσεται είτε στην οικία του είτε σε συμβολαιογράφο της επιλογής του.

Αν δεν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική καταχώριση, η διαθήκη εξακολουθεί να είναι έγκυρη, ωστόσο μειώνεται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η ταχύτητα εκτέλεσής της. Η ψηφιακή εγγραφή λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας τόσο για τον διαθέτη όσο και για τους κληρονόμους του.

Η ιδιόγραφη διαθήκη παραμένει νόμιμη χωρίς ηλεκτρονική καταχώριση

Η χειρόγραφη διαθήκη δεν χάνει το κύρος της εάν δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Παραμένει έγκυρη, αρκεί να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις: να είναι γραμμένη εξ ολοκλήρου από τον διαθέτη, να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σαφή αναφορά στους κληρονόμους και στα περιουσιακά στοιχεία.

Πρακτικές δυσκολίες χωρίς ηλεκτρονική καταχώριση

Χωρίς ψηφιακή εγγραφή, οι κληρονόμοι δεν μπορούν να ελέγξουν πανελλαδικά αν υπάρχει κατατεθειμένη διαθήκη, παρά μόνο απευθυνόμενοι ξεχωριστά σε κάθε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο. Η έκδοση πιστοποιητικού ή η επιβεβαίωση ύπαρξης διαθήκης μπορεί να καθυστερήσει μήνες ή και χρόνια.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο κίνδυνος δικαστικών διαφορών, ειδικά σε περιπτώσεις όπου αμφισβητείται η εγκυρότητα ή η ύπαρξη της διαθήκης.

Κίνδυνοι και επιπτώσεις για τους κληρονόμους

Οι κληρονόμοι συχνά αναγκάζονται να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για την αποδοχή ή βεβαίωση της διαθήκης. Οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται αυξημένη πολυπλοκότητα και κόστος κατά την εκτέλεσή της, επηρεάζοντας την ταχύτητα και την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας κληρονομιάς.