Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Όταν κάποιος αποβιώσει χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, εφαρμόζεται η λεγόμενη εξ αδιαθέτου διαδοχή. Σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο, προβλέπονται έξι τάξεις συγγενών που καλούνται διαδοχικά να κληρονομήσουν, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση με τον θανόντα.

Η σειρά αυτή καθορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα να αποδεχθούν ή να αποποιηθούν την περιουσία. Αν υπάρχει κληρονόμος προηγούμενης τάξης, οι επόμενοι αποκλείονται από την κληρονομιά.

Πρώτη τάξη: Τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος

Στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου, δηλαδή τα παιδιά του. Τα τέκνα κληρονομούν κατά ίσα μέρη, ενώ αν κάποιο παιδί έχει αποβιώσει, στη θέση του υπεισέρχονται τα δικά του παιδιά (εγγόνια του θανόντος), σύμφωνα με τη λεγόμενη διαδοχή κατά ρίζες.

Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 1/4 της κληρονομιάς, ενώ τα υπόλοιπα 3/4 κατανέμονται στα τέκνα του θανόντος.

Δεύτερη τάξη: Γονείς και αδέλφια

Αν δεν υπάρχουν κατιόντες, η κληρονομιά περνά στους γονείς και τα αδέλφια του θανόντος. Αν κάποιο αδέλφι έχει πεθάνει, στη θέση του υπεισέρχονται τα τέκνα του, δηλαδή τα ανίψια του κληρονομουμένου.

Οι ετεροθαλείς αδελφοί λαμβάνουν τη μισή μερίδα από εκείνη των αμφιθαλών, όπως και τα τέκνα ή εγγόνια ετεροθαλών αδελφών. Ο επιζών σύζυγος στη δεύτερη τάξη κληρονομεί το 1/2 της περιουσίας.

Τρίτη τάξη: Παππούδες, γιαγιάδες και απόγονοί τους

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς πρώτης ή δεύτερης τάξης, καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του θανόντος, καθώς και οι κατιόντες τους, δηλαδή θείοι και εξαδέλφια.

Αν ζουν οι παππούδες και γιαγιάδες και των δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο αυτοί κατά ίσα μέρη. Ο επιζών σύζυγος στην τρίτη τάξη λαμβάνει επίσης το 1/2 της κληρονομιάς.

Τέταρτη τάξη: Προπαππούδες και προγιαγιάδες

Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του θανόντος, οι οποίοι κληρονομούν κατά ίσα μέρη, ανεξάρτητα από τη γραμμή συγγένειας. Ο επιζών σύζυγος εξακολουθεί να λαμβάνει το 1/2 της περιουσίας.

Επιπλέον, ο σύζυγος που επιζεί λαμβάνει ως εξαίρετο τα οικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν από κοινού οι δύο σύζυγοι, όπως έπιπλα, σκεύη και ενδύματα. Αν υπάρχουν τέκνα, λαμβάνονται υπόψη και οι δικές τους ανάγκες για λόγους επιείκειας.

Πέμπτη τάξη: Ο επιζών σύζυγος μόνος

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς των προηγούμενων τεσσάρων τάξεων, ο επιζών σύζυγος καλείται να κληρονομήσει ολόκληρη την περιουσία του θανόντος.

Έκτη τάξη: Το Δημόσιο

Τέλος, αν δεν υπάρχει ούτε συγγενής ούτε σύζυγος, η κληρονομιά περιέρχεται στο Δημόσιο, το οποίο καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος.

Γενικός κανόνας

Όταν καλείται μία τάξη, οι επόμενες αποκλείονται. Αν, όμως, οι κληρονόμοι κάποιας τάξης αποποιηθούν ή εκπέσουν από το δικαίωμα, τότε ακολουθούν οι επόμενοι στη σειρά.

Η σειρά αυτή της εξ αδιαθέτου διαδοχής καθορίζει με σαφήνεια ποιοι συγγενείς και με ποια ποσοστά δικαιούνται να κληρονομήσουν, εξασφαλίζοντας τη νομική συνέχεια και τη δίκαιη κατανομή της περιουσίας.