Δεν υπάρχει διαθήκη και αναρωτιέστε ποιος δικαιούται την περιουσία; Ο ελληνικός νόμος καθορίζει με σαφήνεια ποιοι συγγενείς κληρονομούν, σε ποια σειρά και με ποια ποσοστά.

Όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, η περιουσία του διανέμεται βάσει της «νόμιμης διαδοχής». Δηλαδή, ακολουθείται η σειρά συγγένειας που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Οι συγγενείς κατατάσσονται σε «τάξεις», με κάθε τάξη να προηγείται της επόμενης.

1η Τάξη: Σύζυγος και παιδιά

Εάν ο θανών είχε σύζυγο και παιδιά, η περιουσία κατανέμεται ως εξής:

Ο σύζυγος λαμβάνει το 1/4 της περιουσίας.

λαμβάνει της περιουσίας. Τα παιδιά μοιράζονται τα 3/4 εξίσου. Αν κάποιο παιδί έχει πεθάνει, το μερίδιό του περνά στα δικά του παιδιά (τα εγγόνια).

2η Τάξη: Γονείς και αδέλφια

Αν δεν υπάρχουν παιδιά, τότε κληρονομούν οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτής της τάξης:

Οι γονείς , οι αδελφοί και οι απόγονοί τους (αν κάποιος αδελφός έχει πεθάνει, κληρονομούν τα ανίψια).

, και (αν κάποιος αδελφός έχει πεθάνει, κληρονομούν τα ανίψια). Ο σύζυγος, εφόσον υπάρχει, λαμβάνει το 1/2 της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται στους συγγενείς αυτής της τάξης.

3η Τάξη: Παππούδες, γιαγιάδες και θείοι

Αν δεν υπάρχουν γονείς ή αδέλφια, τότε:

Κληρονομούν οι παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες .

. Ο σύζυγος λαμβάνει τα 2/3 της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο 1/3 μοιράζεται στους συγγενείς αυτής της τάξης.

4η Τάξη: Μακρινοί συγγενείς

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς των προηγούμενων τάξεων, η κληρονομιά περνά σε ξαδέλφια, ανίψια εξ αγχιστείας ή άλλους πιο μακρινούς συγγενείς. Εάν δεν υπάρχει κανένας συγγενής ή σύζυγος, η περιουσία περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράδειγμα

Αν κάποιος πεθάνει χωρίς διαθήκη, αφήνοντας μόνο έναν αδελφό και χωρίς παιδιά ή γονείς: