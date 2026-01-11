H Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο εορτολόγιο, τη μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη, μιας εμβληματικής μορφής του μοναχισμού, που έθεσε τα θεμέλια της κοινοβιακής ζωής στην Εκκλησία.

Ο Όσιος Θεοδόσιος υπήρξε από τους μεγάλους οργανωτές του κοινοβιακού μοναχισμού στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης: