H Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο εορτολόγιο, τη μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη, μιας εμβληματικής μορφής του μοναχισμού, που έθεσε τα θεμέλια της κοινοβιακής ζωής στην Εκκλησία.
Ο Όσιος Θεοδόσιος υπήρξε από τους μεγάλους οργανωτές του κοινοβιακού μοναχισμού στην Παλαιστίνη.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:
- Ο Άγιος Νικηφόρος ο Νεομάρτυρας εκ Κρήτης, που ομολόγησε τον Χριστό με παρρησία στους νεότερους χρόνους και σφράγισε την πίστη του με το μαρτύριο.
- Ο Άγιος Μιχαήλ ο διά Χριστόν Σαλός και Θαυματουργός, μορφή βαθιάς ταπείνωσης, που μέσα από την εκούσια σαλότητα φανέρωσε την αλήθεια του Ευαγγελίου.
- Ο Όσιος Βιτάλιος, ασκητής με ιδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα, γνωστός για την αγάπη και τη φροντίδα του προς τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους.