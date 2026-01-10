Η Ορθόδοξη Εκκλησία σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Νύσσης, μιας από τις κορυφαίες μορφές της πατερικής θεολογίας και του πνευματικού στοχασμού της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Γρηγόριος υπήρξε αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου και μέλος των Καππαδοκών Πατέρων.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν οι:

Αντίπας, Αντίπη

Αμμώνιος

Δομετιανός, Δομετιανή

Θεοσέβια.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης: