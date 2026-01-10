Η Ορθόδοξη Εκκλησία σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Νύσσης, μιας από τις κορυφαίες μορφές της πατερικής θεολογίας και του πνευματικού στοχασμού της Εκκλησίας.
Ο Άγιος Γρηγόριος υπήρξε αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου και μέλος των Καππαδοκών Πατέρων.
Την ονομαστική τους γιορτή έχουν οι:
- Αντίπας, Αντίπη
- Αμμώνιος
- Δομετιανός, Δομετιανή
- Θεοσέβια.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:
- Ο Όσιος Δομετιανός, Επίσκοπος Μελιτηνής, που διακρίθηκε για τον ασκητικό του βίο, τη φιλανθρωπία και την ποιμαντική του μέριμνα.
- Ο Άγιος Μαρκιανός, Πρεσβύτερος και Οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας, γνωστός για την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη του.
- Ο Όσιος Αμμώνιος, ασκητής της ερήμου, που αφιερώθηκε στην προσευχή και την πνευματική καθαρότητα.
- Η Αγία Θεοσεβία η Διακόνισσα, πρότυπο διακονίας, αγάπης και προσφοράς στην πρώτη Εκκλησία.
- Ο Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης, μορφή της αγιορείτικης παράδοσης, που έζησε με ταπείνωση, νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή.