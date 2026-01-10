Τα ξημερώματα του Σαββάτου, λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική Ανδρών Χάντμπολ της Κύπρου από το Ταλίν προς την Πόλβα, όπου ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας με την Εσθονία, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Το όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα κάποια μέλη της αποστολής να τραυματιστούν και να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, δύο μέλη της αποστολής διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Μετά από περίπου δύο ώρες αναμονής στον τόπο του ατυχήματος, έφτασε άλλο λεωφορείο που μετέφερε την υπόλοιπη αποστολή στο ξενοδοχείο. Εκεί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο άλλα οκτώ άτομα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ενημερώνει ότι σήμερα τα ξημερώματα Σαββάτου (10/1), το λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική Κύπρου Ανδρών από το Ταλίν στην Πόλβα για τον αγώνα με την Εσθονία, ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα και ανετράπη.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, δύο μέλη της αποστολής κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Κύπρου είναι καλά.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός και εκτός Κύπρου, για την γρήγορη και ασφαλή επιστροφή των διεθνών και της αποστολής της Εθνικής Ομάδας στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης σημειώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και συνιστά ψυχραιμία. Όταν υπάρξουν νεότερες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση.