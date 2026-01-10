Παναθηναϊκός: η ισχύς εν τη ενώσει και το μήνυμα Αταμάν

Στο μικροσκόπιο μπαίνει η συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού, με το βασικό συμπέρασμα να είναι ξεκάθαρο: όταν λειτουργεί ως σύνολο, ανεβάζει κατακόρυφα το αγωνιστικό του ταβάνι. Η «ένωση δυνάμεων» εντός παρκέ, η αλληλοκάλυψη και η πνευματική αντίδραση αποτέλεσαν το κλειδί.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν, με δηλώσεις που άγγιξαν προσωπικά τους παίκτες του και λειτούργησαν ως καμπανάκι συσπείρωσης. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε συνειδητά τους παίκτες του, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν έρθει τίτλος, δεν υπάρχει λόγος συνέχειας.

Ο Ρισόν Χολμς δείχνει πλέον «παρών», προσθέτοντας ενέργεια και ισορροπία, ενώ ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει ατάραχος το… βιολί του, παραμένοντας σταθερά σημείο αναφοράς. Το συμπέρασμα είναι σαφές: ο Αταμάν κατάφερε να «ξυπνήσει» την ομάδα του την κατάλληλη στιγμή.

Ολυμπιακός: προβληματισμός, τραυματισμοί και λεπτές ισορροπίες

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός ζει σε καθεστώς διαρκούς αγωνίας. Η ανησυχία για τον Μόντε Μόρις είναι έντονη, ενώ οι τραυματισμοί συνεχίζουν να μην αφήνουν την ομάδα σε ησυχία, δημιουργώντας αστάθεια στο ροτέισον.

Παρά τις νίκες, τα χαμόγελα παραμένουν παγωμένα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχωρίζει όχι μόνο εκτελεστική του δεινόητητα αλλά και δημιουργική του ικανότητα, αγωνιζόμενος με επιτυχία ως πλέι μέικερ, στοιχείο στο οποίο στάθηκε και ο coach Mπαρτζώκας. Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να κάνει το σκοράρισμα να φαίνεται παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή του κλάση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Tαισον Γουόρντ, που λειτουργεί ως πολυεργαλείο στην άμυνα, αλλά και στον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος καλείται να βγει μπροστά σε μια περίοδο που η ομάδα χρειάζεται ξεκάθαρες λύσεις. Το συμπέρασμα για τον Ολυμπιακό παραμένει αμετάβλητο: χωρίς αμυντική συνέπεια και υγεία στο ρόστερ, οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.