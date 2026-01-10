Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας δικαιούνται νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, με μία απλή ηλεκτρονική αίτηση στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.).

Η διαδικασία γίνεται online, μέσω της πλατφόρμας του Δημοσίου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέοι ηλικίας 15–29 ετών

Για ανήλικους δικαιούχους, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια

Τι χρειάζεστε για την αίτηση

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δηλώσετε:

τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του αιτούντος

τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου , εφόσον πρόκειται για ανήλικο

τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για τον οποίο ζητείται απαλλαγή τελών

τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στον οποίο ανήκει ο αριθμός

Πώς γίνεται η επιβεβαίωση

Για την επαλήθευση της χρήσης του δηλωθέντος αριθμού:

αποστέλλεται κωδικός μιας χρήσης (OTP) μέσω SMS στο συγκεκριμένο κινητό

ο κωδικός καταχωρίζεται στην εφαρμογή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Αν θέλετε να αλλάξετε αριθμό κινητού

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση του δηλωμένου αριθμού:

πρέπει πρώτα να διαγράψετε την υπάρχουσα αίτηση

και στη συνέχεια να υποβάλετε νέα αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σημαντική επισήμανση

Η δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας στην αίτηση ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και αληθή.