Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις και η ελάχιστη αποζημίωση των 10.000 ευρώ επανέρχονται στο προσκήνιο, έπειτα από πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε συνταγματική τη σχετική διάταξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται το λεγόμενο «Μητρώο 11», το οποίο θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006 και ρυθμίζει τα δικαιώματα των συνδρομητών απέναντι στις διαφημιστικές κλήσεις.

Τι είναι το «Μητρώο 11»

Το «Μητρώο 11» αποτελεί κατάλογο που υποχρεούται να τηρεί κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε αυτό καταχωρούνται οι συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή για άλλους διαφημιστικούς σκοπούς.

Η εγγραφή στο μητρώο μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή με αίτηση σε κατάστημα του παρόχου. Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Ωστόσο, η προστασία που προσφέρει το μητρώο δεν καλύπτει περιπτώσεις εταιρειών ή call centers που δραστηριοποιούνται ή εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Τα δικαιώματα των συνδρομητών

Εάν συνδρομητής που έχει εγγραφεί στο «Μητρώο 11» εξακολουθεί να δέχεται ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, έχει δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη. Το ελάχιστο ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται από τον νόμο σε 10.000 ευρώ.

Το σχετικό πλαίσιο προβλέπεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006, που ρυθμίζει τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες, καθώς και από το άρθρο 14 του ίδιου νόμου, το οποίο καθορίζει την αποζημίωση για περιουσιακή ή ηθική ζημία.

Η νομολογία και οι αντιδράσεις

Η πρόβλεψη για ελάχιστη αποζημίωση 10.000 ευρώ έχει προκαλέσει συζητήσεις στη νομική κοινότητα. Ορισμένες αποφάσεις δικαστηρίων είχαν θεωρήσει ότι το ποσό αυτό παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, κρίνοντάς το υπερβολικό σε σχέση με την έκταση της προσβολής.

Άλλες αποφάσεις, ωστόσο, υποστήριξαν ότι ο νομοθέτης έλαβε υπόψη τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θέσπισε το όριο των 10.000 ευρώ ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι των παραβατών.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου 564/2024

Η απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου υιοθετεί τη δεύτερη προσέγγιση. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη είναι συνταγματική και ότι η ελάχιστη αποζημίωση διασφαλίζει την προστασία των πολιτών από παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό των 10.000 ευρώ έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα, ιδίως απέναντι σε μεγάλες επιχειρήσεις που προωθούν προϊόντα μέσω αζήτητων τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Η παγιούμενη νομολογία

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η νομολογιακή τάση δείχνει ότι το ελάχιστο όριο αποζημίωσης των 10.000 ευρώ θεωρείται πλέον σύμφωνο με το Σύνταγμα και την αρχή της αναλογικότητας. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από πρόσφατες αποφάσεις, όπως εκείνη του Εφετείου Αθηνών (573/2025).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση των πολιτών απέναντι στις ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις και ενδυναμώνει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος.