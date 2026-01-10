Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων που αφορά το ειδικό επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Το επίδομα, που χορηγείται ετησίως και καταβάλλεται εφάπαξ, μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου. Στόχος είναι η στήριξη οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές ή κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Αναλυτικά, το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

600 ευρώ ετησίως για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ.

300 ευρώ ετησίως για εισόδημα από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Στην επίσημη ιστοσελίδα gov.gr έχουν αναρτηθεί 19 ερωτήσεις και απαντήσεις που καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες (ζευγάρια με ή χωρίς ανήλικα τέκνα), καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες, στις οποίες τουλάχιστον ένα μέλος έχει την ιδιότητα Έλληνα πολίτη, πολίτη της ΕΕ, κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.

Αν μόνο ένα μέλος της οικογένειας πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτηση υποβάλλεται από αυτό. Αν και οι δύο σύζυγοι διαθέτουν το σχετικό δικαίωμα, η αίτηση γίνεται από έναν εξ αυτών.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται:

Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα ή τουλάχιστον δύο έτη σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο προηγούμενων ετών.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 4.700 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέσω του gov.gr με τους κωδικούς taxisnet.