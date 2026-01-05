Χωρίς την πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ, κανένα αναπηρικό επίδομα δεν μπορεί να καταβληθεί. Για χιλιάδες πολίτες, το ποσοστό αναπηρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά είναι το βασικό όριο ανάμεσα στη στήριξη και την απώλεια ενός κρίσιμου εισοδήματος. Μία και μόνο μονάδα, από το 67% στο 66%, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, αφήνοντας εκτός παροχών ανθρώπους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Πώς όμως πιστοποιείται η αναπηρία, ποια διαδικασία ακολουθείται και γιατί η σωστή ιατρική τεκμηρίωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών;

Να αναφέρουμε ότι το ΚΕ.Π.Α. εξετάζει τις παθήσεις σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη την κύρια πάθηση, τυχόν συνυπάρχουσες, τη λειτουργική επίπτωση στην καθημερινότητα και το είδος της παροχής που ζητείται. Για τη χορήγηση επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ απαιτείται συνήθως ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, όπως παραπληγία ή τετραπληγία, το ποσοστό μπορεί να φτάνει ή να υπερβαίνει το 80%, ανάλογα με το είδος του επιδόματος.

Διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας

Η διαδικασία για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση μέσω της πλατφόρμας e-ΚΕ.Π.Α., ακολουθεί η κατάρτιση Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου από τον θεράποντα ιατρό και τέλος πραγματοποιείται αξιολόγηση από Υγειονομική Επιτροπή.

Περισσότερες από μία παθήσεις

Όταν υπάρχουν πολλαπλές παθήσεις, συντάσσεται διαφορετικός φάκελος για κάθε μία. Η διαδικασία ξεκινά από τον ιατρό της κύριας πάθησης, δηλαδή εκείνης που αποτελεί την κύρια αιτία αναπηρίας. Ο ασθενής ενημερώνει τον ιατρό ότι θα απευθυνθεί και σε άλλες ειδικότητες.

Στη συνέχεια, οι ιατροί των λοιπών παθήσεων ετοιμάζουν τους δικούς τους εισηγητικούς φακέλους. Όταν ολοκληρωθούν όλοι, ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί το σύνολο των φακέλων πριν την υποβολή.

Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ)

Η ΓΑΠΑ εκδίδεται συνήθως μία ημέρα μετά την αξιολόγηση ή εντός λίγων ημερών. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω Γραμματείας ΚΕΠΑ, Κέντρου Κοινότητας ή ΚΕΠ, το έγγραφο παραλαμβάνεται από τα ίδια σημεία.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης, η ΓΑΠΑ αποστέλλεται αυτόματα στην Ηλεκτρονική Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr, με σχετική ειδοποίηση μέσω sms.

Πότε πρέπει να κάνετε το αίτημα για κάποια παροχή; Πριν ή μετά την έκδοση ΓΑΠΑ;

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η αίτηση για σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα μπορεί να υποβληθεί ακόμη και πριν από την έκδοση της ΓΑΠΑ, ή ταυτόχρονα με την αίτηση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας.

Εάν η αίτηση για την παροχή υποβληθεί στον e-ΕΦΚΑ εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της ΓΑΠΑ, θεωρείται ότι έχει υποβληθεί την ίδια ημερομηνία με την αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας.

Διάρκεια και ισχύς πιστοποίησης

Το ποσοστό αναπηρίας μπορεί να είναι προσωρινό, με επανεξέταση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή επ’ αόριστον, κυρίως σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων παθήσεων με ποσοστό 67% και άνω.

Επίδραση στα επιδόματα

Χωρίς πιστοποίηση από το ΚΕ.Π.Α. δεν καταβάλλεται κανένα αναπηρικό επίδομα. Το ύψος και το είδος του επιδόματος εξαρτώνται άμεσα από το τελικό ποσοστό αναπηρίας.

Ακόμη και μικρή μεταβολή στο ποσοστό, όπως από 67% σε 66%, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του δικαιώματος επιδόματος. Η ιατρική τεκμηρίωση και η σωστή αξιολόγηση των παθήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση ή τη χορήγηση των παροχών.