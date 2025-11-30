Επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ: Πρόκειται για ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα που απευθύνεται σε συνταξιούχους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επίδομα προβλέπει προσαύξηση της σύνταξης κατά 50%, βάσει των αποφάσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ.

Αφορά ασφαλισμένους οι οποίοι, εξαιτίας αναπηρίας ή άλλων παθήσεων, χρειάζονται συνεχή φροντίδα και συνοδεία, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας , όταν η επιτροπή των ΚΕΠΑ διαπιστώσει ανάγκη διαρκούς φροντίδας από τρίτο πρόσωπο.

, όταν η επιτροπή των ΚΕΠΑ διαπιστώσει ανάγκη διαρκούς φροντίδας από τρίτο πρόσωπο. Συνταξιούχοι λόγω θανάτου ασφαλισμένου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

ασφαλισμένου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Συνταξιούχοι γήρατος που είναι τυφλοί.

Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά στον ίδιο τον συνταξιούχο και μόνο εφόσον υπάρχει ιατρική τεκμηρίωση για την ανάγκη συνεχούς επίβλεψης ή συμπαράστασης.

Η προσαύξηση αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και ισχύει για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ. Εφόσον εγκριθεί η ανάγκη παροχής συνοδού, το ποσό ενσωματώνεται στη σύνταξη και αποδίδεται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πώς γίνεται η αίτηση – Διαδικασία και υποστήριξη

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ενότητα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους τη διαδικασία, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές:

Επίσκεψη σε ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή Γραμματείες ΚΕΠΑ για φυσική υποστήριξη.

για φυσική υποστήριξη. Υποβολή αίτησης μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τόπο κατοικίας· οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, σύμφωνα με τον νόμο 4961/2022.

Πώς παρακολουθείται η πορεία της αίτησης

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους:

Προσωρινά αποθηκευμένη : Η αίτηση έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

: Η αίτηση έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Οριστικοποιημένη : Έχει υποβληθεί, αλλά εκκρεμεί ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.

: Έχει υποβληθεί, αλλά εκκρεμεί ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος. Καταχωρημένος Φάκελος : Ο φάκελος βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

: Ο φάκελος βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Έλεγχος ΚΕΠΑ : Αναμονή για προγραμματισμό ή διενέργεια εξέτασης.

: Αναμονή για προγραμματισμό ή διενέργεια εξέτασης. Απόφαση ΚΕΠΑ: Έχει εκδοθεί η Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), διαθέσιμη για προβολή και λήψη στην πλατφόρμα.

