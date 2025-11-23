Περισσότεροι από 30.000 ασφαλισμένοι διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 πριν φτάσουν τα 62 τους χρόνια, αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας που εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν μητέρες ανηλίκων, γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο, εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι βασικοί κανόνες

Όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την ηλικία των 62 και 40 έτη ασφάλισης. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 40 έτη, μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη:

-έως 7 έτη για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

-έως 12 έτη για τους δημοσίους υπαλλήλους

Έτσι, το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 33 έτη για τους μισθωτούς και στα 28 έτη για το Δημόσιο.

Δημόσιοι υπάλληλοι

35ετία (κατοχύρωση 2010)

Όσοι είχαν 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2021 και είχαν συμπληρώσει τα 58 τους χρόνια, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 61 έτη και 6 μήνες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 35ετία το 2021, γεννηθείς Ιούλιο 1964, θα βγει σε σύνταξη τον Ιανουάριο 2026.

36ετία (κατοχύρωση 2011)

Όριο ηλικίας: 61 έτη και 6 μήνες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 36ετία το 2021, γεννηθείς Ιούνιο 1964 θα βγει σε σύνταξη τον Δεκέμβριο 2025.

37ετία (25ετία έως το 2010)

Όριο: 61 έτη και 2 μήνες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 37ετία το 2021, γεννηθείς Αύγουστο 1964, θα βγει σε σύνταξη τον Οκτώβριο 2025.

Πρόωρη ή μειωμένη σύνταξη (25ετία έως το 2012)

25ετία 2010 —> γυναίκες 55

25ετία 2011 —> άνδρες και γυναίκες 56

25ετία 2012 —> άνδρες και γυναίκες 57

ΙΚΑ – Βαρέα και ανθυγιεινά

Η μόνη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τα γενικά όρια αφορά τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

7.500 βαρέα και συνολικά 10.500 ένσημα —> πλήρης σύνταξη 62, μειωμένη 60

3.600 βαρέα και συνολικά 4.500 ένσημα —> πλήρης σύνταξη 62

Για γυναίκες:

2010 —> 55

2011 —> 56

2012 —> 57

Από 2013 —> 62

Προϋπόθεση: τουλάχιστον 1.000 ένσημα βαρέα κατά την τελευταία 17ετία.

Γονείς με ανήλικα παιδιά

Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (25ετία με ανήλικο):

25ετία το 2010 —> σύνταξη στα 50

25ετία το 2011 —> σύνταξη στα 52

25ετία το 2012 —> σύνταξη στα 55

Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (20ετία με 3+ παιδιά):

2010 —> μειωμένη στα 50, πλήρης στα 55

2011 —> μειωμένη στα 52

2012 —> μειωμένη στα 55

ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ–Τραπεζών (5.500 ημέρες + ανήλικο):

2010 —> μειωμένη 50, πλήρης 55

2011 —> μειωμένη 52

2012 —> μειωμένη 55

Παράδειγμα: Μητέρα με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, γεννηθείσα Δεκέμβριο 1965 —> μειωμένη σύνταξη από το 2024.