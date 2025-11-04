Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους 409 ευρώ μπορούν να λάβουν οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και δεν δικαιούνται σύνταξη από κανέναν φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται από το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2025, με την αύξηση των κύριων συντάξεων, προσαρμόστηκε προς τα πάνω και η κατώτατη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το επίδομα αυτό αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που υπερβαίνει τα 360 ευρώ.

Η σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα διαμορφώθηκε στα 409,13 ευρώ και θα αυξάνεται στο μέλλον αναλογικά με τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έχει αποφανθεί ότι δικαιούχοι της συγκεκριμένης σύνταξης μπορούν να είναι και όσοι δεν είναι σε θέση να λάβουν άλλη σύνταξη λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η απόφαση αυτή ενισχύει την κοινωνική προστασία των οικονομικά ευάλωτων πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας.