Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ΕΦΚΑ προγραμμάτισε τις ημερομηνίες καταβολών.

Πιθανότερη ημερομηνία της καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025, είναι η Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών με πιθανότερες ημερομηνίες τις εξής: