Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου υπολογίζει ο ΕΦΚΑ να καταβληθεί το επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους.

Το εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 15-20 Νοεμβρίου σε δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Σύμφωνα με την εργατολόγο Μαργαρίτα Κάρδαρη, «δεν θα φτάσουμε τέλος του μήνα θα δοθεί περίπου στις 10-15 Νοέμβριου».

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι;

Συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω (έως 31/12/2024)

Όσοι λαμβάνουν:

Αναπηρικές συντάξεις

Επίδομα ΟΠΕΚΑ

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Κατηγορία Ετήσιο Εισόδημα Μηνιαίο Εισόδημα Ακίνητη Περιουσία

Άγαμοι Έως 14.000 € Έως 1.167 € Έως 200.000 €

Έγγαμοι Έως 26.000 € Έως 2.167 € Έως 300.000 €