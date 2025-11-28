Επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ: Ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα για συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επίδομα αυτό προβλέπει προσαύξηση της σύνταξης κατά 50%, σύμφωνα με τις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών.

Αφορά ασφαλισμένους που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και συνοδεία λόγω αναπηρίας ή άλλων παθήσεων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας , όταν η επιτροπή των ΚΕΠΑ διαπιστώσει ότι απαιτείται διαρκής φροντίδα από τρίτο πρόσωπο.

, όταν η επιτροπή των ΚΕΠΑ διαπιστώσει ότι απαιτείται διαρκής φροντίδα από τρίτο πρόσωπο. Συνταξιούχοι λόγω θανάτου ασφαλισμένου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

ασφαλισμένου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Συνταξιούχοι γήρατος που είναι τυφλοί.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον συνταξιούχο και καταβάλλεται μόνο με ιατρική τεκμηρίωση της ανάγκης συνεχούς επίβλεψης ή συμπαράστασης.

Η αύξηση αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και ισχύει για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ. Εφόσον εγκριθεί η ανάγκη παροχής συνοδού, το ποσό ενσωματώνεται στη σύνταξη και αποδίδεται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πώς γίνεται η αίτηση – Διαδικασία και υποστήριξη

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ενότητα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τη διαδικασία, παρέχονται εναλλακτικές επιλογές:

Επίσκεψη σε ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή Γραμματείες ΚΕΠΑ για φυσική υποστήριξη.

για φυσική υποστήριξη. Υποβολή αίτησης μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Δεν υπάρχει περιορισμός βάσει τόπου κατοικίας· οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, σύμφωνα με τον νόμο 4961/2022.

Πώς παρακολουθείται η πορεία της αίτησης

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους: