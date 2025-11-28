Επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ: Ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα για συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επίδομα αυτό προβλέπει προσαύξηση της σύνταξης κατά 50%, σύμφωνα με τις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών.
Αφορά ασφαλισμένους που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και συνοδεία λόγω αναπηρίας ή άλλων παθήσεων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:
- Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όταν η επιτροπή των ΚΕΠΑ διαπιστώσει ότι απαιτείται διαρκής φροντίδα από τρίτο πρόσωπο.
- Συνταξιούχοι λόγω θανάτου ασφαλισμένου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
- Συνταξιούχοι γήρατος που είναι τυφλοί.
Το επίδομα αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον συνταξιούχο και καταβάλλεται μόνο με ιατρική τεκμηρίωση της ανάγκης συνεχούς επίβλεψης ή συμπαράστασης.
Η αύξηση αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και ισχύει για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ.
Πότε καταβάλλεται το επίδομα
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ. Εφόσον εγκριθεί η ανάγκη παροχής συνοδού, το ποσό ενσωματώνεται στη σύνταξη και αποδίδεται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Πώς γίνεται η αίτηση – Διαδικασία και υποστήριξη
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ενότητα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τη διαδικασία, παρέχονται εναλλακτικές επιλογές:
- Επίσκεψη σε ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή Γραμματείες ΚΕΠΑ για φυσική υποστήριξη.
- Υποβολή αίτησης μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Δεν υπάρχει περιορισμός βάσει τόπου κατοικίας· οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, σύμφωνα με τον νόμο 4961/2022.
Πώς παρακολουθείται η πορεία της αίτησης
Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους:
- Προσωρινά αποθηκευμένη: Η αίτηση έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
- Οριστικοποιημένη: Έχει υποβληθεί αλλά εκκρεμεί ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.
- Καταχωρημένος Φάκελος: Ο φάκελος βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
- Έλεγχος ΚΕΠΑ: Αναμονή για προγραμματισμό ή διενέργεια εξέτασης.
- Απόφαση ΚΕΠΑ: Έχει εκδοθεί η γνωμάτευση αναπηρίας (ΓΑΠΑ), διαθέσιμη για προβολή και λήψη στην πλατφόρμα.