Επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ: Ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα για συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επίδομα αυτό προβλέπει προσαύξηση της σύνταξης κατά 50%, σύμφωνα με τις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών.

Αφορά ασφαλισμένους που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και συνοδεία λόγω αναπηρίας ή άλλων παθήσεων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

  • Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όταν η επιτροπή των ΚΕΠΑ διαπιστώσει ότι απαιτείται διαρκής φροντίδα από τρίτο πρόσωπο.
  • Συνταξιούχοι λόγω θανάτου ασφαλισμένου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
  • Συνταξιούχοι γήρατος που είναι τυφλοί.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον συνταξιούχο και καταβάλλεται μόνο με ιατρική τεκμηρίωση της ανάγκης συνεχούς επίβλεψης ή συμπαράστασης.

Η αύξηση αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και ισχύει για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ. Εφόσον εγκριθεί η ανάγκη παροχής συνοδού, το ποσό ενσωματώνεται στη σύνταξη και αποδίδεται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πώς γίνεται η αίτηση – Διαδικασία και υποστήριξη

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ενότητα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τη διαδικασία, παρέχονται εναλλακτικές επιλογές:

  • Επίσκεψη σε ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή Γραμματείες ΚΕΠΑ για φυσική υποστήριξη.
  • Υποβολή αίτησης μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Δεν υπάρχει περιορισμός βάσει τόπου κατοικίας· οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, σύμφωνα με τον νόμο 4961/2022.

Πώς παρακολουθείται η πορεία της αίτησης

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους:

  • Προσωρινά αποθηκευμένη: Η αίτηση έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
  • Οριστικοποιημένη: Έχει υποβληθεί αλλά εκκρεμεί ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.
  • Καταχωρημένος Φάκελος: Ο φάκελος βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
  • Έλεγχος ΚΕΠΑ: Αναμονή για προγραμματισμό ή διενέργεια εξέτασης.
  • Απόφαση ΚΕΠΑ: Έχει εκδοθεί η γνωμάτευση αναπηρίας (ΓΑΠΑ), διαθέσιμη για προβολή και λήψη στην πλατφόρμα.

