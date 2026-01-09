Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από σχεδόν ένα μήνα, αποτελεί σταθερά ένα από τα πιο trending videos στο ελληνικό YouTube μετρώντας πάνω από 1 εκατομμύριο views και διατηρεί διαρκώς ανοδική πορεία.

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει στο Spotify όπου αυτή τη στιγμή μετρά πάνω από 700.000 streams, καθώς και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες καθήλωσε ακόμα και το γαλλικό τηλεοπτικό κοινό, όταν ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στο Παρίσι και έκανε on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα τραγουδώντας τη «Δευτέρα» στο πλατό της εκπομπής του, σε μία εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό και κολακευτικά σχόλια, αλλά και επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.