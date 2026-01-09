Την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων αποδέχθηκαν την πρόταση διαλόγου που επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσανατολίζονται σε νέα σύσκεψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού εντός του Σαββατοκύριακου. Η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι και η εκπροσώπηση των μπλόκων να είναι καθολική.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από δύο απαράβατους όρους: Να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα και ο διάλογος να γίνει με ανοιχτούς δρόμους.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο Πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το Σάββατο στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνέλευση, όπου θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρωθυπουργό. Η επιτροπή θα προέρχεται από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους. Δεν θα συμμετάσχουν μπλόκα που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ του άμεσου διαλόγου.

Στόχος είναι ένας ουσιαστικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Αποκλιμάκωση στα μπλόκα και σταδιακό άνοιγμα των δρόμων

Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει πλήρως η ΠΑΘΕ στο ύψος του Μπράλου. Στο μπλόκο του Μπράλου, το πρώτο και μεγαλύτερο που συναντά κανείς από την Αθήνα, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Τα Ι.Χ. κινούνται μέσω Αμφίκλειας από την παλιά εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με μικρές καθυστερήσεις.

Αν και αρχικά οι αγρότες σχεδίαζαν πλήρη αποκλεισμό, τελικά επέτρεψαν τη διέλευση οχημάτων μέσα από το χωριό Μπράλος ή από τον χώρο πρατηρίου καυσίμων, ώστε να εξυπηρετηθούν κυρίως οι μεταφορές φορτηγών.

Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη διαδρομή προς Αθήνα, καθώς ο δρόμος Άμφισσας – Μπράλου είναι στενός και δεν εξυπηρετεί βαρέα οχήματα. Αντίθετα, από την Αθήνα τα φορτηγά κινούνται κανονικά. Η χώρα δεν «κόπηκε» στα δύο, καθώς οι αγρότες άφησαν ανοιχτούς παράδρομους σε ένδειξη καλής θέλησης.

Από τις 12 το μεσημέρι ξεκινά η αποχώρηση των τρακτέρ από την Καρδίτσα, ενώ έως το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει πλήρως η ΠΑΘΕ στο ύψος του Μπράλου, έπειτα από κοινή απόφαση των μπλόκων Μπράλου, Αταλάντης και Δομοκού. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται γύρω στις 3 με 4 το απόγευμα.

Κατάσταση σε άλλα σημεία της χώρας

Στα διόδια των Μαλγάρων η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ωστόσο διέλευση επιτρέπεται για ασθενοφόρα, οχήματα ασφαλείας, στρατού και πολίτες με σοβαρούς λόγους μετακίνησης. Η Τροχαία επισημαίνει ότι, παρά τους αποκλεισμούς, η χώρα διαθέτει εναλλακτικές διαδρομές.

Στην Εύβοια, η γενική συνέλευση του μπλόκου αποφάσισε να ανοίξει η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας στις 10:00 το πρωί, 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις και εξετάζουν την απόσυρση των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό για 96 ώρες, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, χωρίς όμως να απομακρυνθούν τα τρακτέρ από το σημείο.

Στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, αναμένονται σήμερα οι νέες αποφάσεις τους. Παράλληλα, προχώρησαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας–Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου.

Στα Γιάννενα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων–Κακκαβιάς, την οποία είχαν αποκλείσει χθες. Μετά την έναρξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να επιστρέψουν στο Καλπάκι, διατηρώντας ωστόσο τα τρακτέρ στο σημείο.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες την Εγνατία πριν από το λιμάνι εξωτερικού. Δηλώνουν αποφασισμένοι να τη διατηρήσουν κλειστή για 48 ώρες και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα μηχανήματα.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία

Οι Θεσσαλοί αγρότες παραμένουν στις σήραγγες των Τεμπών, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους. Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των δράσεών τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ οι αγρότες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββατοκύριακου.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα στο τμήμα από τον κόμβο Πλατυκάμπου έως τον κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.