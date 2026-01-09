Τον Φεβρουάριο του 2024 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο μία 89χρονη γυναίκα και ο 84χρονος αδελφός της.

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση – μυστήριο είναι συνεχείς. Πλέον, τα μέχρι τώρα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι των δύο ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζονται ως ατύχημα, ενώ οι έρευνες στρέφονται τόσο στο ζήτημα των διαθηκών όσο και σε πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον θάνατο των δύο αδελφών εντοπίστηκε μία διαθήκη, η οποία όμως κρίθηκε πλαστή. Το έγγραφο φέρεται να βρέθηκε από την οικιακή βοηθό τους, η οποία υποστήριξε ότι το ανακάλυψε πάνω στο κρεβάτι. Ωστόσο, το σπίτι είχε ήδη σφραγιστεί από τις Αρχές μετά τον θάνατό τους, χωρίς να έχει εντοπιστεί καμία διαθήκη κατά τον αρχικό έλεγχο. Αφού η συγκεκριμένη διαθήκη χαρακτηρίστηκε πλαστή, ακολούθησε ο εντοπισμός ακόμη πέντε διαθηκών, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση.

Το Live News παρουσίασε το περιεχόμενο της διαθήκης που κρίθηκε πλαστή. Σε αυτήν, ο 84χρονος φέρεται να δηλώνει ότι, έχοντας σώας τας φρένας, ορίζει δικηγόρο ως εκτελεστή της διαθήκης του, αναφέρεται στις κακές σχέσεις με τον ανιψιό του, στον οποίο ωστόσο αφήνει ακίνητα, όχημα και χρηματικό ποσό, ενώ το υπόλοιπο της περιουσίας του φέρεται να μοιράζεται μεταξύ της οικιακής βοηθού και του δικηγόρου, με πρόβλεψη για αγαθοεργίες στη μνήμη του.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι οι δικαστικές αρχές της Αιτωλοακαρνανίας που χειρίζονται την υπόθεση προτίθενται να καλέσουν για καταθέσεις όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαθήκη. Μεταξύ αυτών είναι η οικιακή βοηθός, ο δικηγόρος, καθώς και οι συμβολαιογράφοι και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σπίτι κατά τη διαδικασία σφράγισής του.