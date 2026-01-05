Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου τον Φεβρουάριο του 2024 δύο αδελφών, μιας 89χρονης και ενός 84χρονου, μετά από φωτιά στο σπίτι τους στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, που αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, αλλά σύμφωνα με την Αστυνομία παραμένει ανοιχτή, καθώς εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

Η 48χρονη γυναίκα που τους φρόντιζε τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής τους, «έσπασε» τη σιωπή της μιλώντας στην εκπομπή Live News και έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους αφήνουν υπόνοιες, ότι κρύβεται πίσω από τον θάνατο των δύο αδελφών. «Οι παππούδες δεν είχαν κανέναν, κανένας δεν έμπαινε στο σπίτι τους, είχαν μόνο εμένα. Οι παππούδες αυτοί ήταν η οικογένειά μου» είπε.

Η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή του MEGA, πώς βρέθηκε να δουλεύει στο σπίτι του 84χρονου και της 89χρονης αδελφής του, αλλά και την επιμονή -όπως λέει- του ηλικιωμένου να αφήσει την οικογένειά της και να πάει εσωτερική στο σπίτι τους. «Τους ήξερα 23 χρόνια, ήμασταν από το ίδιο χωριό, ήταν συγγενείς του πεθερού μου. Ήταν κουμπάροι και μάλιστα όταν έπαθα το τροχαίο και σταμάτησα τη δουλειά μου, γιατί 23 χρόνια δούλευα σε φαρμακείο και σμπαραλιάστηκα, ο Γιώργος μου είπε “πού θα πας παιδάκι μου να δουλέψεις πάλι με αυτά τα χάλια; Έλα να μας φροντίζεις και να σου γράψω την περιουσία, αρκεί να παρατήσεις τον άνδρα σου και τα παιδιά σου και να έρχεσαι να κάθεσαι μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο”. Κάτι που δεν δέχθηκα ποτέ».

Περιγράφει τον 84χρονο ως έναν άνθρωπο αρκετά δύστροπο και οξύθυμο. Η φωνή της «σπάει» όταν επαναφέρει στην μνήμη της, την ημέρα που τους αντίκρισε νεκρούς.

«Την αισθανόταν βάρος»

Για τη γυναίκα δεν υπάρχει κανένα μυστήριο στην υπόθεση, σύμφωνα με την ίδια. Ο ηλικιωμένος, όπως λέει, είχε κουραστεί από την άρρωστη αδελφή του και μπροστά της είχε προαναγγείλει το τραγικό τέλος τους. «Το είχα καταθέσει στην Αστυνομία, ότι είπε “θα βάλω φωτιά να σε κάψω και θα καώ κι εγώ”. Εκείνο το απόγευμα. Και το βράδυ το έκανε πράξη. Ήθελε πάρα πολύ καιρό, την αισθανόταν βάρος».

Όπως υποστηρίζει η 48χρονη, ο ηλικιωμένος «έλεγε καθημερινά, ότι “η ζωή μας τελείωσε” και ότι “δεν έχω εγώ πια ζωή” και “έπρεπε να μην την πάω την Πολύτω στο νοσοκομείο, έπρεπε να την αφήσω να πεθάνει”». Η ίδια υποστηρίζει, ότι είχε προτείνει να πάρει την 89χρονη στο σπίτι της και να την φροντίζει εκεί, για να απαλλάξει τον αδελφό της, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος και αποφασισμένος.

«Του έλεγα “τι είναι αυτά που λες βρε Γιώργο; Πώς της μιλάς έτσι; Και αν δεν θες την Πολύτω, να την πάρω εγώ στο σπίτι και να μας δίνεις αυτά που θα χρειάζεται για τον μήνα η γυναίκα”. Και μου έλεγε “όχι, θα πεθάνει εδώ μέσα η Πολύτω”. Δεν έμπαινε κανένας στο σπίτι τους, ούτε τη γειτονιά δεν άφηνε να έρθει, να δει την γιαγιά» είπε ακόμη η 48χρονη.

Ατύχημα ή έγκλημα;

Η 48χρονη υποστηρίζει, ότι ο 84χρονος «το είχε κλείσει ασφυκτικά το σπίτι, ακόμα και η πόρτα του υπνοδωματίου που είχε επιλέξει να κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πολύτω ήταν κατάκοιτη, δεν μπορούσε να αντιδράσει». Ο μοναδικός συγγενής των ηλικιωμένων, ένας ανιψιός τους, έμαθε το τραγικό νέο από την ίδια τη γυναίκα που φρόντιζε τους δύο ηλικιωμένους.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε, ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα, ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου, για να μου πει τι συνέβη», λέει ο ίδιος.

«Δεν έχω αποδεχτεί την περιουσία»

Ιδιαίτερη εντύπωση και ταυτόχρονα έντονες υποψίες προκαλεί το γεγονός, ότι μετά τον θάνατό τους εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες. Ως κληρονόμος φέρεται να περιλαμβάνεται η 48χρονη. «Δεν γνωρίζω καν τι αναφέρουν, εγώ κατ’ αρχάς δεν έχω αποδεχτεί τίποτα ακόμα. Οι διαθήκες είναι σε ειδικό γραφολόγο» λέει η 48χρονη.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή του MEGA περιέγραψε πώς αντίκρισε τους δύο ηλικιωμένους, όταν έφτασε στο σπίτι τους μετά τη φωτιά: «Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα, έτρεξα γρήγορα, παρατήρησα ότι στο δωμάτιο του Γιώργου δεν ήταν κανείς και πήγα στο δωμάτιο της Πολύτως και με το που ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον Γιώργο απανθρακωμένο. Δεν βλέπω τίποτα, μόνο ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι. Τρέχω έξω, φωνάζω τους γείτονες και μία κοπέλα φώναξε την αστυνομία. Είχα μεγάλη υποχρέωση στον Γιώργο. Δεν ήρθε ποτέ κανένας συγγενής. Ο 84χρονος δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στον ανιψιό του».

Οι διαθήκες

Την πρώτη διαθήκη η φερόμενη ως οικιακή βοηθός υποστήριξε ότι την βρήκε μέσα στο σπίτι. Σε αυτήν αναφέρεται: «Αφήνω την οικία μου και τα μετρητά στον ανιψιό μου. Όλη την υπόλοιπη περιουσία μου στην οικιακή μας βοηθό. Ορίζω ως διαχειριστή, εκτελεστή και κληρονόμο της υπόλοιπης περιουσίας μου τον δικηγόρο μου». Η διαθήκη αυτή κρίθηκε τελεσίδικα πλαστή.

Οι υπόλοιπες τέσσερις διαθήκες εμφανίσθηκαν σχεδόν ένα χρόνο μετά. Τις προσκόμισε μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι του τις έδωσε σε φάκελο ο 84χρονος, δύο μέρες πριν από τον θάνατό του. Σε αυτές το 100% της περιουσίας κληροδοτείται στην 48χρονη οικιακή βοηθό.

«Τα δύο αδέλφια ήταν μακρινοί συγγενείς, κοντοχωριανοί, γείτονες και φίλοι του δικηγόρου. Τον 84χρονο τον είχε βαφτίσει η γιαγιά του δικηγόρου και στον τόπο καταγωγής τους ήταν γείτονες. Η 89χρονη τον ήξερε από μικρό παιδί και μάλιστα του έδινε γάλα από τις κατσίκες τους. Ο δικηγόρος ήξερε, ότι ο 84χρονος θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη του. Του το είχε πει ο ίδιος.

Η πρώτη διαθήκη του παππού άφηνε κληρονόμο και διαχειριστή της περιουσίας τον δικηγόρο. Αυτή τη διαθήκη του την παρέδωσε η οικιακή βοηθός, λέγοντας ότι την βρήκε πάνω στο κρεβάτι του 84χρονου, την ημέρα που τους βρήκε νεκρούς. Ο δικηγόρος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος την έγραψε. Την παρέδωσε καλόπιστα και κάλεσε και τους άλλους δύο, που ήταν κληρονόμοι, για να τους ενημερώσει. Έπειτα, εν αγνοία του εμφανίστηκε μία γραφολογική εξέταση, που έλεγε ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν ήταν του 84χρονου. Τον 84χρονο τελευταία φορά τον είδε περίπου 4 μήνες πριν από τον θάνατό του. Γενικά, τον έβλεπε 3-4 φορές τον χρόνο», λένε από το περιβάλλον του δικηγόρου.

Βρέθηκε παραβιασμένο το σπίτι των δύο ηλικιωμένων

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αυτοψίες που έχουν γίνει στο σπίτι, είναι ημιτελής, καθώς γράφουν, πως πρόκειται για ατύχημα, ωστόσο δεν διευκρινίζουν πώς έγινε αυτό. Επίσης, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, το σπίτι των δύο ηλικιωμένων βρέθηκε παραβιασμένο μετά το σφράγισμα της ΕΛ.ΑΣ. και παραβιάστηκαν 15 χαρτοφύλακες, οι οποίοι είχαν κλειδαριές και περιείχαν άγνωστο περιεχόμενο.

Μέλος από την οικογένεια των ηλικιωμένων έχει στραφεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ζητά να εξεταστεί από Τριμελή Επιτροπή η σορός τους. Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επισήμανε, πως σε όλες τις διαθήκες περιλαμβάνεται το όνομα του δικηγόρου του 84χρονου. Όλα τα δεδομένα δείχνουν πλέον, ότι ο θάνατός των ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα, παρόλα αυτά, λείπουν αρκετά κομμάτια του παζλ, προκειμένου οι Αρχές να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, για το αν τελικά ήταν έγκλημα ή όχι.