Για χιλιάδες συνταξιούχους, η καθημερινότητα αποτελεί συνεχή πρόκληση, ιδιαίτερα όταν απαιτείται μόνιμη φροντίδα και υποστήριξη. Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα, αυξάνοντας τη σύνταξη κατά 50% για όσους κριθούν δικαιούχοι από τις αρμόδιες επιτροπές.

Ποιοι το δικαιούνται

Η παροχή αφορά συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και περιπτώσεις τυφλών συνταξιούχων γήρατος. Επίσης, καλύπτει πρόσωπα των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, εφόσον πληρούσαν τα ίδια κριτήρια.

Πρόκειται για προσωπική ενίσχυση που δεν μεταβιβάζεται, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης στην καθημερινή ζωή των δικαιούχων.

Πόσο διαρκεί και πώς καταβάλλεται

Το επίδομα αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και καταβάλλεται για όσο διάστημα η ΚΕΠΑ διαπιστώνει ανάγκη συνοδού. Σε περίπτωση βελτίωσης ή επιδείνωσης της υγείας, το ποσό επανεξετάζεται.

Η πληρωμή γίνεται ταυτόχρονα με τη σύνταξη, χωρίς καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.

Πώς να κάνετε αίτηση

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να εξυπηρετηθούν από ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Παρακολούθηση πορείας

Μέσα στην πλατφόρμα, κάθε στάδιο της αίτησης εμφανίζεται με σαφείς ενδείξεις — από την προσωρινή αποθήκευση έως την έκδοση της Γνωμάτευσης Αναπηρίας. Ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για την πορεία της διαδικασίας.

Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση. Είναι ουσιαστική στήριξη για όσους τη χρειάζονται περισσότερο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καθημερινής βοήθειας και φροντίδας για μια αξιοπρεπή ζωή.