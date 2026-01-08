Νέο πλήγμα δέχθηκε το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς κλοπή καλωδίων στο τμήμα μεταξύ Γουαδαχός (Σεβίλλη) και Κόρδοβα προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια που συνδέουν την Ανδαλουσία με την υπόλοιπη Ισπανία. Οι επιπτώσεις έγιναν άμεσα αισθητές τόσο στα τρένα μεγάλης όσο και μέσης απόστασης, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν κατά μέσο όρο τη μισή ώρα και μία κυκλοφορία να ακυρώνεται πλήρως.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και επηρέασε κρίσιμα το σύστημα σηματοδότησης υψηλής ταχύτητας, το οποίο αποτελεί βασικό μηχανισμό ελέγχου της κυκλοφορίας στις ισπανικές σιδηροδρομικές γραμμές εδώ και δεκαετίες. Η ζημιά είχε ως αποτέλεσμα προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις της γραμμής, τόσο στο τμήμα Κόρδοβα – Γουαδαχός όσο και στη διακλάδωση προς Μάλαγα.

Για να διατηρηθεί η κυκλοφορία, τα τρένα κινούνται με ειδικές άδειες υπέρβασης σημάτων και με εναλλακτικές ρυθμίσεις στις γραμμές, γεγονός που επιτρέπει μεν τη συνέχιση των δρομολογίων, αλλά με χαμηλότερες ταχύτητες και σημαντικές καθυστερήσεις. Το μέσος χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται στα 35 λεπτά, ενώ η γαλλική εταιρεία Ouigo προχώρησε στην ακύρωση ενός πρωινού δρομολογίου μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι συνεργεία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατό, ωστόσο το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ένα χρόνιο πρόβλημα για το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο: τις κλοπές χαλκού. Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους ενέργειες προκαλούν σοβαρή αναστάτωση, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες και διακόπτοντας κρίσιμες συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την εκρηκτική άνοδο της τιμής του χαλκού στις διεθνείς αγορές. Στις αρχές του έτους, το μέταλλο κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 13.000 δολάρια ανά τόνο, γεγονός που καθιστά την παράνομη αφαίρεσή του ιδιαίτερα ελκυστική, ακόμη και σε υποδομές υψηλής σημασίας. Η αύξηση αυτή μεταφέρεται σε όλη την αλυσίδα, από τις νόμιμες αγορές μέχρι και το παράνομο εμπόριο, ενισχύοντας τη δράση κυκλωμάτων που στοχεύουν τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Πέρα από το άμεσο κόστος και την ταλαιπωρία των επιβατών, τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν και την ευπάθεια κρίσιμων υποδομών απέναντι σε εγκληματικές ενέργειες χαμηλής τεχνικής δυσκολίας αλλά υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου. Σε μια περίοδο που η σιδηροδρομική μετακίνηση προβάλλεται ως βασικός πυλώνας βιώσιμων μεταφορών, οι επαναλαμβανόμενες κλοπές καλωδίων θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την επιτήρηση και το πραγματικό κόστος της συντήρησης ενός εκτεταμένου δικτύου υψηλής ταχύτητας.

