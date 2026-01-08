Ένταση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Καιρίδη, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με τη φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου».

Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την έκφραση του Δημήτρη Καιρίδη. Ο τελευταίος απάντησε, ότι δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.

Το επεισόδιο προκλήθηκε τη στιγμή που η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μιλούσε από το βήμα της Ολομέλειας και έκανε παρατήρηση στον κ. Καιρίδη, καθώς εκείνος συνομιλούσε με συνάδελφό του κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Ο διάλογος που είχαν οι δυο τους:

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε, ναι.

Καιρίδης: Άντε από εκεί, θα μας μιλήσει για ήθος.

Κωνσταντοπουλου: Σας το επιστρέφω… Εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής, ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν θέλω να διαγραφεί…

Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος…

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν…