Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε χθες το βράδυ με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα από την κυβέρνηση για ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της, ο πρόεδρος της Βουλής την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός ούτε κυβερνητικό αίτημα ενημέρωσης. Μετά από αυτή την απάντηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε επίσημο αίτημα για τη σύγκληση της Βουλής, το οποίο, όπως σημείωσε, θα αποσταλεί και εγγράφως.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε την ενέργειά της μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.